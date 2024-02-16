Лидер оппозиции ФРГ вновь призвал поставить Украине TAURUS

Фридрих Мерц призвал сделать "очень конкретные выводы" из соглашения о безопасности, заключенного между Германией и Украиной, и передать Киеву крылатые ракеты TAURUS.

На фоне соглашения о безопасности, заключенного между Германией и Украиной, председатель оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) вновь призвал предоставить Киеву крылатые ракеты большой дальности TAURUS. Теперь из соглашения должны быть сделаны "очень конкретные выводы", сказал Мерц в интервью телеканалу Welt TV в пятницу, 16 февраля.

"Если такая договоренность достигнута, тогда должны быть поставлены ки рылатые ракеты TAURUS. Потому что никакая бумага не поможет Украине и ее жителем, им поможет только конкретная помощь", - заявил Мерц.

Кроме того, глава крупнейшей оппозиционной партии Германии раскритиковал недостаточные, по его мнению, поставки немецких боеприпасов Украине. "Все происходит слишком медленно, слишком нерешительно. Те, кто может сделать это технически, кто может сделать это коммерчески, жалуются нам и многим другим, что до сих пор нет никаких решений, что все это занимает слишком много времени".

Гарантии безопасности для Украины от Германии

Двустороннее соглашение о гарантиях безопасностибыло подписано 16 февраля в Берлине канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Германия Украине в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО.

"Значение этого документа трудно переоценить", - заявил Шольц. Мерц отметил, что соглашение не является гарантией помощи. Она закреплена "формально только в договоре ЕС, а также в договоре НАТО". Однако, по мнению лидера ХДС, это процесс, который "закончится членством в Европейском Союзе, а возможно, и в НАТО".

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