Спор о ракетах TAURUS. Что пишут СМИ о предложении Лондона?

Великобритания предлагает отправить Украине крылатые ракеты Storm Shadow в обмен на немецкие TAURUS. Этот вариант вызвал дискуссию в Германии. Что пишут о поставках ракет немецкие СМИ?

В долгой и пока безрезультатной дискуссии вокруг немецких крылатых ракет большой дальности TAURUS, которые Германия, несмотря на многочисленные просьбы Киева, по-прежнему не решается поставить Украине, впервые наметилось какое-то движение. Выход из тупика предложило правительство в Лондоне: Берлин отправляет ракеты TAURUS в Великобританию, а та, в ответ, поставляет Киеву крылатые ракеты Storm Shadow.

На данный момент неясно, согласится ли немецкое правительство на сделку с британцами: ведомство федерального канцлера пока отказывается комментировать эту информацию. Но уже сейчас возможность подобного кругового обмена вызвала дискуссию. Что пишут о ней немецкие СМИ?

Frankfurter Rundschau: Дебаты о TAURUS приобрели гротескные масштабы

Газета Frankfurter Rundschau считает, что дебаты о поставках крылатых ракет TAURUS в Украину приобретают "гротескные масштабы". "Только люди с тонкими настройками личности еще могут понять, в чем заключается разница между прямой помощью (Киеву. - Ред.) и возможностью кругового обмена, - пишет Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf) в комментарии "Дискуссия о TAURUS: Олаф Шольц должен положить конец театру". - Тогда уж лучше бы канцлер Шольц уступил настояниям партнеров по коалиции - "зеленых" и СвДП, а также оппозиционной партии ХДС - и отправил TAURUS в Киев без каких-либо обходных путей".

Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступает за предоставление Украине тяжелых вооружений Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Осенью прошлого года председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zim­mer­mann) обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца (Оlaf Scholz) в том, что он единолично блокирует решение о поставках Украине крылатых ракет TAURUS. Нерешительность Шольца в этом вопросе объясняется его опасениями, что при дальности полета 500 километров, которой обладают эти ракеты, украинские войска могут использовать их для нанесения ударов в глубине российской территории. При этом Украина неоднократно заверяла немецких партнеров, что будет использовать такие ракеты только на своей территории.

"Предыдущее "нет" канцлера не поддается объяснению, - считает в этой связи комментатор Frankfurter Rundschau. - Ведь Германия была и остается одним из важнейших поставщиков вооружений для Украины. И у правительства Владимира Зеленского нет другого выбора, кроме как не стрелять по российской территории, как было обещано, не рискуя разозлить Берлин и поставить под угрозу дальнейшую военную помощь".

Süddeutsche Zeitung: Способ уйти от ответственности

"Необъяснимым" называет нежелание Олафа Шольца поставить ракеты TAURUS Украине и немецкая газета Süddeutsche Zeitung. "Нет сомнений в том, что любая крылатая ракета, которую может получить Украина, поможет ей. Однако TAURUS превосходит британско-французскую модель по дальности, точности и проникающей способности", - констатирует автор комментария "Германия сама должна поставить TAURUS" Пауль-Антон Крюгер (Paul-Anton Krüger).

Канцлер Шольц опасается, что Киев использует ракеты TAURUS на территории РФ Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Круговой обмен ракетами с Великобританией он называет "способом (Берлина. - Ред.) уйти от ответственности", напоминая, что подобной стратегии федеральное правительство придерживалось в случае с боевыми танками для ВСУ. "Украина получала поддержку, но поначалу не самую лучшую. В конце концов, как правило, это все-таки происходило - но зачастую слишком поздно", - отмечает автор комментария. И призывает федерального канцлера "соответствовать той роли лидера, которую он провозглашает для Германии в поддержке Украины". "А это означает: поставьте (Украине. - Ред.) TAURUS!" - пишет Süddeutsche Zeitung.

Stuttgarter Nachrichten: "Круговой обмен - хорошо, а поставка TAURUS - лучше"

Издание Stuttgarter Nachrichten, в свою очередь, называет круговой обмен между Берлином и Лондоном "хорошим решением": "Германия отправит TAURUS в Великобританию, а Великобритания поставит Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow - большой дальности и высокой точности", - пишет немецкий журналист Тобиас Петер (Tobias Peter) в материале "Круговой обмен хорошо, а поставки TAURUS - лучше".

Издание считает, что "было бы несправедливо обвинять Шольца в том, что он легкомысленно отверг их поставку". Помимо опасений канцлера, связанных с большой дальностью ракет TAURUS, которые "могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 500 километров и, таким образом, проникать глубоко на территорию России", автор комментария напоминает еще об одном вопросе, который сдерживал федеральное правительство от поставок Киеву таких ракет: неясно, какая техническая поддержка понадобится украинским военным для использования этих ракет и в каком объеме.

В то же время Тобиас Петер отмечает, что "две вещи несомненны: украинцы всегда выполняли свои обещания по поводу использования полученного оружия. И практические проблемы до сих пор решались в целом лучше, чем предполагалось изначально".

Сейчас Украине необходима вся военная помощь, которую она может получить, подчеркивает комментатор Stuttgarter Nachrichten - особенно учитывая, что после президентских выборов в США Америка может полностью прекратить поддержку Киева.

Германия действительно поддерживает Украину больше, чем любая другая страна, констатирует Тобиас Петер. На этом фоне, по его мнению, "было бы хорошим сигналом для европейских партнеров, если бы Шольц сделал над собой усилие и одобрил предоставление Украине немецких крылатых ракет. "TAURUS вдвое мощнее, чем британские Storm Shadow. Поэтому круговой обмен был бы хорошим решением, но поставка TAURUS - еще лучше", - заключает немецкий журналист.

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