  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Германия и Украина подписали соглашение о безопасности

Жан Рофе
16 февраля 2024 г.

Канцлер ФРГ Шольц и президент Украины Зеленский подписали соглашение о безопасности.

https://p.dw.com/p/4cTQ8
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Германия и Украина заключили двустороннее соглашение о безопасности. Канцлер ФРГОлаф Шольц (СДПГ) и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение в пятницу, 16 февраля, в Берлине. По словам представителя федерального правительства Германии, это "соглашение о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке" Украины, которая уже почти два года обороняется от военной агрессии со стороны России.

Соглашения о безопасности с другими странами

Ранее, 12 января, соглашение о гарантиях безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО, подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной договор, предусматривающий быструю и постоянную поддержку ей в случае нового на нее нападения.

17 января президентФранции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция также подпишет с Украиной двусторонний договор о гарантиях безопасности. Макрон также анонсировал новые поставки вооружений Киеву.

Европейские страны увеличивают помощь Киеву на фоне внутриполитического кризиса в США, где республиканцы в Конгрессе продолжают блокировать выделение новых средств на поддержку Украины.

Смотрите также:

Война в Украине и кризис в Газе - среди главных тем MSC-2024