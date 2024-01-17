Франция заключит с Украиной договор о гарантиях безопасности

Франция заключит с Украиной двусторонний договор о гарантиях безопасности, заявил президент страны Эмманюэль Макрон. Ранее такое соглашение подписал с Киевом Лондон. Макрон также пообещал Украине новые поставки оружия.

Париж заключит с Киевом двусторонний договор, предусматривающий оказание Украине помощи в случае нового нападения на нее. Об этом заявил во вторник, 16 января, президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что приедет в Украину в феврале, чтобы окончательно согласовать детали этого соглашения. При этом уже в четверг в Париж приедет министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщили во французском военном ведомстве.

Макрон также анонсировал новые поставки вооружений Киеву. По словам французского президента, уже в ближайшие недели в Украину будут отправлены 40 дальнобойных ракет SCALP и несколько сотен бомб.

"Мы собираемся предоставить гораздо больше военной помощи и помочь Украине с тем, что ей необходимо для защиты ее неба", - заявил Эмманюэль Макрон на пресс-конференции.

С момента начала полномасштабной агрессии РФ, Франция оказала помощь Украине уже на 1,7 млрд евро.

Лондон уже подписал с Киевом соглашение о безопасности

Первой страной, подписавшей с Украиной двустороннее соглашение о безопасности, стала Великобритания. Это произошло 12 января в ходе визита премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака в Киев. Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Сунак, кроме того, объявил, что в 2024 году Великобритания увеличит военную помощь Украине в 2024 году до 2,9 млрд евро. В этот пакет, по словам главы британского правительства, войдут дополнительное оборудование к ПВО, дополнительные противотанковые системы, дальнобойные ракеты и тысячи снарядов.

16 января стало известно, что Германия также значительно увеличит военную помощь Украине в 2024 году - с планировавшихся 4 млрд евро до более чем 7 миллиардов. Европейские страны увеличивают помощь Киеву на фоне внутриполитического кризиса в США, где республиканцы в Конгрессе продолжают блокировать выделение новых средств на поддержку Украины.

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