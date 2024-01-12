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Лондон увеличивает военную помощь Киеву до 2,9 млрд евро

Александра Иванова
12 января 2024 г.

"Поддержка Украины Великобританией не застопорится", - пообещал премьер-министр Великобритании Риши Сунак перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в октябре 2023 года
Владимир Зеленский и Риши Сунак в октябре 2023 годаФото: Ludovic Marin/AFP

Великобритания в следующем финансовом году увеличит военную помощь Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов (в пересчете - 2,9 млрд евро). Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак перед визитом в Киев, куда он прибыл утром в пятницу, 12 января. "Поддержка Украины Великобританией не застопорится", - пообещал глава британского правительства, который в этот же день встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Военная поддержка Украины Великобританией

По данным британской стороны, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Соединенное Королевство оказало Киеву военную поддержку на сумму 4,6 млрд фунтов стерлингов (в пересчете - 5,4 млрд евро). Кроме того, с момента аннексии Крыма в 2014 году в Великобритании прошли обучение 52 тысячи украинских военнослужащих.

В декабре 2023 года Великобритания и Норвегия объявили о начале работы "Коалиции по морскому потенциалу",  созданной, чтобы усилить возможности Украины действовать на море.

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