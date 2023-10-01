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Сунак исключил отправку британских инструкторов в Украину

Даниил Сотников
1 октября 2023 г.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что "в конечном итоге" обучение украинских солдат может фактически проходить и в Украине.

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Украинские военные во время обучения в Великобритании
Украинские военные во время обучения в ВеликобританииФото: Kin Cheung/AP/picture alliance

У Великобритании нет планов по отправке британских военных инструкторов в Украину, заявил в интервью телеканалу Sky News премьер-министр страны Риши Сунак в воскресенье, 1 октября.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс, назначенный на эту должность в прошлом месяце, заявил в интервью газете The Sunday Telegraph, что в перспективе он хотел бы направить военных инструкторов в Украину в дополнение к обучению украинских вооруженных сил в Великобритании или других западных странах.

Комментируя эти слова, Сунак подчеркнул, что министр обороны рассуждал о возможности проведения тренировок на территории Украины в отдаленном будущем. "Но это что-то про долгосрочную перспективу, а не здесь и сейчас. Никакие британские солдаты не будут отправлены сражаться в нынешнем конфликте", - заявил Сунак.

Что сказал Шаппс

По словам Шаппса, он обсудил с начальником Генерального штаба войск Соединенного Королевства Патриком Сандерсом возможность обучения военнослужащих ВСУ британскими специалистами непосредственно в Украине.

"В частности, на западе страны (Украины. - Ред.), я думаю, сейчас есть возможность сделать больше "внутри страны", и это не только обучение. Например, мы можем себе представить, что BAE (британская оборонная компания. - Ред.) перейдет на производство в стране", - сказал министр.

"Я хотел бы, чтобы и другие британские компании внесли свой вклад, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что произойдет сдвиг с целью перенести больше обучения и производства в саму страну (Украину. - Ред.)", - добавил Шаппс.

Медведев ответил на слова министра обороны Великобритании

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Шаппса, заявил, что британские инструкторы в Украине станут "легальной целью" для российских вооруженных сил.

"Министр обороны Британии решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших вооруженных сил", - написал Медведев.

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