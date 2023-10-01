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Британских военных инструкторов могут отправить в Украину

Александра Иванова
1 октября 2023 г.

Министр обороны Великобритании Шаппс обсудил с начальником Генштаба Сандерсом возможность обучения военнослужащих ВСУ британскими инструкторами непосредственно в Украине.

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Британские военные ведут обучение военнослужащих ВСУ (фото из архива)
Британские военные ведут обучение военнослужащих ВСУ (фото из архива)Фото: Tim Merry/Daily Express/dpa/picture alliance

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс обсудил с начальником Генерального штаба войск Соединенного Королевства Патриком Сандерсом возможность обучения военнослужащих ВСУ британскими специалистами непосредственно в Украине. Об этом Шаппс рассказал в интервью газете The Telegraph вечером в субботу, 30 сентября.

"В частности, на западе страны (Украины. - Ред.), я думаю, сейчас есть возможность сделать больше "внутри страны", и это не только обучение. Например, мы можем себе представить, что BAE (британская оборонная компания. - Ред.) перейдет на производство в стране", - цитирует министра газета.

"Я хотел бы, чтобы и другие британские компании внесли свой вклад, сделав то же самое. Поэтому я думаю, что произойдет сдвиг с целью перенести больше обучения и производства в саму страну (Украину. - Ред.)", - сказал Шаппс. В беседе с Владимиром Зеленским 27 сентября Шаппс пообещал, что Великобритания "продолжит стоять плечом к плечу с Украиной", напоминает издание. При этом министр обороны Соединенного Королевства указал, что его страна могла бы играть более активную роль в защите коммерческих судов, перевозящих украинское зерно по Черному морю.

С начала 2022 года в рамках программы Interflex обучение в Великобритании прошли уже более 20 тысяч украинских военнослужащих. 29 сентября Шаппс посетил Salisbury Plain - один из полигонов, где тренируются военные ВСУ.

Медведев угрожает британским инструкторам

До сих пор страны НАТО, включая Великобританию, избегали проводить подготовку солдат и офицеров ВСУ на территории Украины, чтобы избежать риска быть втянутыми в боевое противостояние в Россией. В марте 2022 года ВС РФ нанесли авиаудар по расположенной на западе Украиныбазе близ Яворова, где, как утверждала Москва, "шел сбор иностранных наемников и находились склады натовского оружия".

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 1 октября резко отреагировал в Telegram на заявления Шаппса о планах проводить обучение военнослужащих ВСУ в Украине. "Министр обороны Британии решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты", - написал Медведев.

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Интервью министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в газете The Telegraph

Grant Shapps to ramp up support for Volodymyr Zelensky
www.telegraph.co.uk
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