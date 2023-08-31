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Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шэппс

Ольга Лебедева
31 августа 2023 г.

Преемник Бена Уоллеса Грант Шэппс ранее возглавлял министерство энергетической безопасности. 54-летний политик считается надежным союзником Риши Сунака. Он пообещал продолжить британскую поддержку Украины.

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Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс
Новый министр обороны Великобритании Грант ШэппсФото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Новым министром обороны Великобритании назначен Грант Шэппс, возглавлявший до сих пор министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности. 54-летний политик сменит на этом посту Бена Уоллеса, подавшего в отставку после четырех лет пребывания в должности и сыгравшего ключевую роль в поддержке Лондоном Украины в борьбе против российской агрессии. О перестановке в правительстве сообщил в четверг, 31 августа, офис премьер-министра страны Риши Сунака.

Комментируя в сети микроблогов X (бывший Twitter) свое назначение, Шэппс заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в борьбе "против варварского вторжения Путина". Кроме того, он поблагодарил своего предшественника за "огромный вклад" в оборону Соединенного Королевства и глобальную безопасность. Шэппса считают надежным союзником консервативного премьера Сунака. На прошлой неделе он посетил Киев в качестве министра энергетической безопасности и обсудил вклад Лондона в восстановление Украины.

Пятый правительственный пост Шэппса за последний год

Должность министра обороны - уже пятый правительственный пост для Гранта Шэппса за последний год. Он возглавлял министерство транспорта в правительстве Бориса Джонсона, а также короткое время в октябре 2022 года был главой МВД в правительстве Лиз Трасс. С конца октября 2022-го по февраль 2023 года Шэппс занимал пост министра экономики в правительстве Риши Сунака, а затем стал министром энергетической безопасности.

На пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности назначена Клэр Кутино - экс-советница Риши Сунака и бывшая замминистра по вопросам детей и семьи. Бен Уоллес объявил о намерении уйти в отставку еще в июле. Он пользуется большой поддержкой среди членов Консервативной партии, его кандидатура неоднократно обсуждалась для возможного выдвижения на руководящий пост. 

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