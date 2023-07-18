Глава Минобороны Великобритании: Надо инвестировать в танки

По словам Бена Уоллеса, властям Великобритании следует инвестировать в танки, а не в наращивание численности войск. Интервью с министром вышло в преддверии объявления Лондоном новых планов по повышению боеготовности ВС.

Великобритания должна инвестировать в танки, а не в наращивание численности войск. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес в преддверии объявления Лондоном новых планов по повышению боеготовности своих вооруженных сил на фоне войны в Украине. Уоллес дал интервью The Telegraph, которое издание опубликовало на своем сайте во вторник, 18 июля.

Британские ВС будут модернизироваться и адаптироваться к "меняющейся глобальной картине", кроме того, ожидаются приоритетные инвестиции в науку и технологии, отмечает издание.

Уоллес ранее говорил, что к 2025 году численность полностью обученных британских солдат сократится до 73 тыс. - наименьшего показателя в истории страны. Для сравнения сегодня оно составляет 82 тыс., пишет The Telegraph.

Вложения в технику и интеграцию различных родов войск

По словам министра, который готовится покинуть свой пост, фундаментальный урок Украины заключается в том, что вооруженные силы должны быть "идеально сформированы". Министерство обороны Великобритании будет инвестировать в танки, которые, по оценкам главы ведомства, являются "фундаментальной частью армии". При этом вложения должны стать залогом того, что машины хорошо обслуживаются и могут быть эффективно задействованы, добавил Бен Уоллес.

По его словам, предлагается продвигать целостный подход к вооруженным силам за счет "разрушения барьеров" и интеграции различных родов войск. При этом необходимо также "заложить основу для промышленности и других организаций", которые будут обеспечивать долгосрочную реализацию правительственного подхода, отмечается в публикации.

Бен Уоллес принял решение покинуть пост главы Минобороны

Как передало агентство Reuters, ожидается, что 18 июля Лондон объявит о новом плане по повышению боеготовности, включая перечисление 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) на пополнение боеприпасов и запасов, истощенных в результате войны в Украине. Кроме того, будут выделены 400 млн фунтов стерлингов (456 млн евро) на модернизацию жилья для семей военнослужащих, отметило The Telegraph.

Британская газета The Sunday Times ранее, 15 июля, сообщила, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес принял решение покинуть пост после ближайших перестановок в кабинете премьера Риши Сунака, ожидающихся в сентябре. Кроме того, по данным издания, Уоллес не намерен выставлять кандидатуру на выборах в парламент страны.

Бен Уоллес занимает должность министра обороны Великобритании с 2019 года. В последние недели ряд СМИ не исключал, что он станет преемником Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Однако в июне в интервью журналу The Economist сам Уоллес заявил: "Этого не случится".

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