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Глава Евросовета призвал РФ снять блокаду украинских портов

Ольга Лебедева
8 сентября 2023 г.

Россия разрушает жизни людей не только в Украине, но и по всему миру, лишая продовольствия тех, кто в нем остро нуждается, в том числе в Южной Азии, заявил в преддверии саммита G20 в Индии Шарль Мишель.

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Разрушения в украинском порту
Разрушения в дунайском порту в Одесской области после российского удараФото: Ukrainian Ground Forces/ZUMA Press Wire/picture alliance

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Россию прекратить атаки на черноморские порты Украины. После выхода из "зерновой сделки" РФ блокирует и атакует украинские порты, что является "скандалом", заявил он в пятницу, 8 сентября, в Нью-Дели, накануне встречи лидеров стран "большой двадцатки". "Это должно прекратиться", - подчеркнул Мишель.

По его словам, Россия продолжает атаковать суверенную Украину, уничтожая ее города и убивая людей, но война РФ "разрушает жизни людей далеко за пределами Украины, в том числе здесь, в Южной Азии". "Более 250 миллионов человек во всем мире сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Преднамеренно атакуя украинские порты, Кремль лишает их продовольствия, в котором они отчаянно нуждаются", - указал глава Евросовета.

Шарль Мишель подчеркнул, что суда, перевозящие зерно, должны иметь безопасный доступ в Черное море. Он напомнил, что по согласованному летом 2022 года "зерновому коридору" было вывезено на мировой рынок от 30 до 32 млн тонн украинского зерна, которое было направлено "прежде всего в развивающиеся страны". "Поэтому предложение Кремля о поставке в Африку одного миллиона тонн зерна является абсолютно циничным", - добавил Мишель. Он также сообщил, что ЕС активизирует работу по предоставлению альтернативных экспортных маршрутов для украинского продовольствия через европейские "каналы солидарности", через которые "на данный момент доставлена 41 тонна зерна".

Саммит "большой двадцатки" в Нью-Дели

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели, одной из его главных тем станет общая позиция в отношении войны РФ против Украины. На встречу в верхах прибудут, в частности, президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Премьер Великобритании Риши Сунак уже прилетел в Индию. Президент РФ Владимир Путин будет отсутствовать на саммите, так как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров. Будет отсутствовать и председатель КНР Си Цзиньпин.

В "Группу двадцати" входят 19 наиболее важных промышленно развитых стран и стран с развивающейся экономикой, а также Евросоюз. На их долю приходится две трети мирового населения, а также около 85 процентов глобального ВВП.

В июле 2023 года Россия отказалась продлить "зерновую сделку", позволявшую, несмотря на войну, экспортировать украинское продовольствие по Черному морю. После этого Москва усилила атаки на черноморские и дунайские порты Украины.

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