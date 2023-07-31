"Мнимый гуманизм Путина": СМИ ФРГ о саммите Россия - Африка

Что стоит за обещаниями президента России бесплатно поставить зерно нуждающимся странам глобального Юга и насколько успешным оказался распиаренный российской пропагандой саммит Россия - Африка? Ответы на эти вопросы искали обозреватели немецких изданий. Самые интересные публикации по этому поводу - у DW.

FAZ: "Москва мало что может предложить"

"Российская блокада экспорта зерна наносит ущерб прежде всего более бедным странам глобального Юга и заставляет их показать свое лицо. Послание Сирила Рамафосы Путину в Санкт-Петербурге - яркое тому подтверждение: они пришли не для того, чтобы просить его о пожертвованиях, - сказал тогда президент ЮАР, обращаясь к хозяину саммита. Мы хотим, чтобы Черное море было открыто для мирового рынка", - указывает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Александр Ханеке.

Президент ЮАР Сирил Рамофоса впрямую заявил Владимиру Путину, что Африка не нуждается в его пожертвованиях Фото: Mikhail Metzel/TASS/AP/dpa/picture alliance

По мнению журналиста, срыв Путиным "зерновой сделки" заставил Рамафосу продемонстрировать свою независимость. "В Африке вряд ли какая-либо страна заинтересована в том, чтобы слишком тесно связывать себя с Россией. Кроме оружия и наемников, Москва мало что может предложить", - указывает автор комментария. В то же время, полагает обозреватель FAZ, Рамафоса понимает, что влияние Африки на Путина невелико. "Ведь у государств почти нет рычагов влияния. А президент России в прошлом достаточно часто демонстрировал, что готов заплатить высокую цену за эскалацию", - отмечается в комментарии.

SZ: "В роли "доброго самаритянина"

"Президент России Владимир Путин никогда не был лишен цинизма, и кризис вокруг черноморского коридора для украинского зерна, который он отменил, показывает, что его запасы все еще в избытке", - указывает Флориан Хассель (Florian Hassel) в комментарии для газеты Süddeutsche Zeitung (SZ). Журналист напоминает, что после того, как Путин вышел из Черноморской зерновой инициативы, заключенной при посредничестве ООН и Турции год назад, оправдав этот шаг, используя полуправду и откровенную ложь, а также нанес сокрушительные удары по украинской портовой инфраструктуре, цены на зерно во всем мире выросли на 17 процентов за неделю. Что выгодно, в первую очередь, самой России, экспорт зерна из которой в прошлом году вырос до рекордного уровня.

Россия наносит удары по портовой инфраструктуре Украины и уничтожает готовое к экспорту зерно Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

"Демагог Путин не был бы Путиным, если бы не использовал свою кампанию разрушения Украины для того, чтобы выставить себя в качестве якобы доброго самаритянина. Так, в Санкт-Петербурге президент объявил о бесплатных поставках зерна в шесть африканских стран, пять из которых уже входят в орбиту Москвы, правда, на общую величину гораздо меньшую, чем 300 тыс. тонн. На фоне 45 млн. тонн пшеницы, которые Россия экспортировала в прошлом году, это лишь крохи мнимого гуманизма, которые Москва может себе позволить в связи с ростом цен", - комментирует Süddeutsche Zeitung стратегию российского президента.

FR: "Разрушительная сделка"

"Встреча оказалась далеко не такой успешной, как Путин хотел бы, чтобы поверили люди в России и остальном мире. Не осталось незамеченным и то, что псевдоэкономический гигант Россия гораздо больше зависит от африканских государств, чем наоборот, из-за западных санкций", - комментирует итоги саммита Россия - Африка Frankfurter Rundschau (FR). Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf). Автор напоминает, что "президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси был не единственным, кто вызвал разногласия на саммите Россия - Африка, когда призвал хозяина Владимира Путина возобновить приостановленную сделку по зерну. Ликование по поводу якобы бесплатных поставок российского зерна в шесть африканских государств также было сдержанным. Их правители знают, что автократ Путин не выполнял и другие обещания".

Тем не менее, отмечает автор комментария, многие участники саммита с благодарностью примут объявленные Путиным поставки оружия, а некоторые из них продолжат пользоваться кровавыми услугами ЧВК "Вагнера" для обеспечения своей власти в краткосрочной перспективе. "В долгосрочной перспективе эта разрушительная сделка не поможет ни одному из участников решить соответствующие проблемы", - подчеркивает журналист.

Handelsblatt: "Извращенная логика Путина"

"Есть пожарные, которые устраивают пожары, чтобы потом, потушив их, прослыть героями. Владимир Путин действует в соответствии с этой извращенной логикой: пока его армия целенаправленно уничтожает украинское зерно, Россия предлагает себя в качестве надежного поставщика на мировом рынке", - пишет в комментарии для деловой газеты Handelsblatt обозреватель Марайке Мюллер (Mareike Müller). Журналистка напоминает, что с самого начала войны Россия играет с мировой продовольственной безопасностью, бомбя украинские поля, уничтожая украинскую портовую инфраструктуру и зерно, подготовленное для экспорта. "Путин не только разжег пожар, но и активно подливает бензин в пламя. И пока весь мир наблюдает за его действиями, он уже предлагает свой экспорт в качестве альтернативы проваленной зерновой сделке", - указывает автор комментария.

Более 13 млн человек в Африке живут под угрозой голода Фото: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa/picture alliance

"Подарки Путина", пообещавшего шести африканским странам бесплатные поставки от 25 до 50 тыс. тонн зерна в каждую, журналистка называет "абсурдными", поскольку они мало смогут повлиять на решение проблем голода на больших территориях Африки. "В некоторых районах Сомали, Эфиопии и Кении более 13 млн. человек находятся под угрозой голода", - напоминает она. "Но Эфиопия и Кения, похоже, не интересуют Путина. Если бы он действительно заботился о борьбе с голодом, он бы позволил Украине продолжать экспорт", - отмечает Handelsblatt.

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