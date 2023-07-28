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Страны Африки призвали Путина к миру и "зерновой сделке"

Сергей Ромашенко
44 мин. назад

Мирный план по Украине, предложенной странами Африки, заслуживает внимания, заявил президент Конго. Президент Египта настоятельно призвал Россию к возобновлению сделки об экспорте зерна из Украины.

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На саммите Россия-Африка
На саммите Россия-АфрикаФото: Pavel Bednyakov/POOL/AFP/Getty Images

Африканские государства призвали президента России Владимира Путина прекратить войну против Украины и вернуться к "зерновой сделке" об экспорте украинского зерна. "План мирного урегулирования в Украине, предложенный африканскими странами, заслуживает внимания. Мы вновь настоятельно призываем к восстановлению мира в Европе", - заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо на форуме Россия-Африка в Санкт-Петербурге в пятницу, 28 июля.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил надежду на то, что "конструктивная вовлеченность и переговоры" приведут к завершению войны. Со своей стороны президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал Россию возобновить договоренность об экспорте украинского зерна по Черному морю, из которой Москва вышла в одностороннем порядке десять дней тому назад.

Лидеры африканских государств не критиковали Россию напрямую, но на второй день саммита выражали глубокую обеспокоенность последствиями войны в Украине, особенно резким ростом цен на продовольствие.

Путин с уважением отозвался об африканском мирном плане

Владимир Путин заявил, что он с уважением относится к мирному плану, предложенному африканскими государствами, и тщательно изучит его. Он также вновь озвучил российскую позицию, согласно которой Москва готова к переговорам с Украиной, но Киев отвергает их.

Путин отреагировал таким образом на слова председателя Комиссии Африканского Союза Мусы Факи Махамата о том, что Африканский Союз придает большое значение территориальной целостности и суверенитету государств, а также мирному урегулированию кризисов путем компромиссов.

Украина в качестве условия для начала мирных переговоров требует вывести российские войска с оккупированных украинских территорий. В то же время Россия уже неоднократно заявляла, что любые переговоры должны учитывать "новую реальность".

"Зерновая сделка"

Президент Египта Сиси, чья страна является крупным получателем украинского зерна по черноморскому маршруту, заявил, что возобновление "зерновой сделки" насущно необходимо. Со своей стороны глава Комиссии АС Факи Махамат подчеркнул, что "зерновая сделка" должна идти на пользу всему миру и особенно странам Африки.

Путин на это вновь повторил свои утверждения о том, что рост мировых цен на продовольствие якобы является результатом ошибок западной политики, совершенных еще задолго до начала войны в Украине. Он также заявил, что "зерновая сделка" не позволяла обеспечить зерном беднейшие страны, поскольку Запад, по его словам, не выполнял собственных обязательств.

Владимир Путин воспользовался саммитом в Петербурге, чтобы придать новый импульс российско-африканским отношениям. Он пообещал увеличить инвестиции и расширять торговлю с африканскими государствами. Еще накануне он пообещал шести странам-участницам форума безвозмездные поставки зерна на протяжении ближайших месяцев.

Это обещание вызвало резкую критику США, ЕС и ООН, которые единодушно заявили, что поставки нескольких десятков тысяч тонн зерна избранным странам не позволят решить проблему глобального продовольственного обеспечения, так как для этого необходимы миллионы тон зерна. Они призвали Москву вернуться к "зерновой сделке".  

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