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Срыв "зерновой сделки": "МВФ прогнозирует взлет цен на зерно

Александра Иванова
42 мин. назад

В Международном валютном фонде отмечают, что мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии COVID-19 и влияния войны в Украине, но одновременно с этим предупреждают о рисках.

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Логотип МВФ в Вашингтоне
Штаб-квартира МВФ в ВашингтонеФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

На фоне выхода России из Черноморской зерновой инициативы мировые цены на зерно могут вырасти на 10-15 процентов. Такое заявление сделал экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша, выступая перед журналистами во вторник, 25 июля.

Благодаря "зерновой сделке" большие объемы зерна из Украины могли поступать на мировой рынок, что ослабляло ценовое давление в продовольственной сфере, пояснил эксперт.

При этом он отметил, что в целом мировая экономика постепенно восстанавливается от негативных последствий войны в Украине, а также предшествовавшей ей пандемии COVID-19. "В краткосрочной перспективе признаки прогресса несомненны. Но радоваться пока рано, поскольку сохраняются значительные риски",  - указал Гуринша.

Глобальный конъюнктурный прогноз, обнародованный МВФ в этот же день, оказался более оптимистичным, чем прошлый, представленный в апреле. В соответствии с новыми данными, экономисты ожидают в текущем году роста мирового ВВП на 3,0 процента. Для сравнения: в апреле МВФ понизил свои предшествующие ожидания роста мировой экономики с 2,9 процента до 2,8 процента. Прогнозы на 2024 год со стороны МВФ остались без изменения: мировой ВВП ожидает в следующем году увеличение на 3,0 процента, полагают эксперты.

МВФ ожидает сокращения объема экономики ФРГ

Между тем объем ВВП Германии в текущем году сократится на 0,3 процента, рассчитывают в МВФ. В прошлом, апрельском, прогнозе эксперты исходили из сокращения германской экономики "всего" на 0,1 процента. Решение скорректировать свои прогнозы в негативную сторону в МВФ объяснили ослаблением промышленного производства, а также замедлением экономического роста в ФРГ в первом квартале 2023 года.

В то же время прогнозы на 2024 год выглядят более обнадеживающими, чем в апреле и предполагают рост ВВП страны на 1,3 процента, а не на 1,1 процента.

Об ухудшении деловых настроений в Германии свидетельствуют и данные мюнхенского Института экономических исследований ifo. В июле показатели составляемого им индекса были на 1,3 пункта ниже, чем в июне, составив 87,3 пункта. Указывается, что данные показатели опустились уже в третий раз подряд.

Прогноз МВФ по России улучшен

Что касается российской экономики, то в этом отношении МВФ свои прогнозы улучшил. По его оценке, российский ВВП в текущем году вырастет на 1,5 процента, несмотря на санкции, принятые вследствие нападения России на Украину. Это на 0,8 процента больше, чем ожидалось в апреле. В 2024 году, по данным МВФ, ВВП России увеличится на 1,3 процента.

С точки зрения развития конъюнктуры 2023 год оказался для России на удивление позитивным, отмечают эксперты. Основания для оптимизма им дали актуальные данные из отрасли розничной торговли в РФ, а также промышленного производства. Свою роль сыграли и высокие государственные вложения,  подчеркивают эксперты.

В марте 2023 года профессор Йельского университета Джеффри Зонненфельд заявил в интервью DW, что прогнозам МВФ по России верить не стоит, поскольку организация опирается в своих оценках исключительно на данные Росстата и "понятия не имеет о нынешних объемах экспорта и импорта России".

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