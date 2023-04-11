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Фото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
Экономика и бизнесГлобальные темы

МВФ ухудшил прогноз по темпам роста мирового ВВП

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

Согласно докладу фонда, мировая экономика очень медленно восстанавливается после высокой инфляции и от последствий российского вторжения в Украину.

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Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,8% в 2023 году и до 3% в 2024 году. Об этом говорится в докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, представленном во вторник, 11 апреля.

По сравнению с январским докладом МВФ, прогнозируемые темпы роста мирового ВВП в 2023 и 2024 годах оказались на 0,1 процентных пункта хуже. "Таким образом мы вступаем в сложную фазу, в течение которой экономический рост остается слабым по историческим меркам, финансовые риски возросли, но инфляция еще не достигла решительного пика", - отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Экономика Германии и еврозоны

Представленный доклад также содержит более пессимистичный прогноз по экономике Германии, предсказывающий небольшую рецессию в текущем году с падением объема производства на 0,1%. В 2024 году, полагают в фонде, экономика ФРГ вырастет на 1,1%.

При этом ряд немецких экономических институтов недавно высказали более уверенный взгляд на экономический рост Германии в 2023 году. Согласно их прогнозам, сделанным ранее в этом месяце, ВВП ФРГ вырастет на 0,3%. В Министерстве экономики и защиты климата Германии ранее прогнозировали рост ВВП на 0,2%.

В целом же экономика 20 стран единой валютной зоны в текущем году вырастет на 0,8%, считают в Международном валютном фонде, что лучше прогнозировавшегося в январе роста на 0,7%. В то же время экономика Великобритании сократится на 0,3% вместо 0,6%, полагают там.

Прогноз по России

Также МВФ скорректировал оценки экономического развития России. После сокращения ВВП РФ на 2,1% в прошлом году там ожидают, что в 2023 году темпы роста российской экономики составят 0,7%, что на 0,4 процентных пункта выше предыдущего прогноза в январе. В 2024 году российская экономика вырастет на 1,3%, считают в фонде. Это на 0,8 процентных пункта ниже предыдущего прогноза.

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