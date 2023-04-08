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Курс российского рубля в начале апреля также начал падатьФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance
Экономика и бизнесРоссия

Росстат: спад в экономике РФ в 2022 году составил 2,1%

Анатолий Арни
34 мин. назад

По данным Росстата, в 2022 году в ВВП увеличилась доля нефтегазового сектора. Но эти доходы сейчас падают, сообщает Минфин.

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Спад экономики России по итогам 2022 года составил 2,1 процента, следует из годовой оценки производства и использования ВВП, которую представил Росстат в пятницу, 7 апреля. Эти данные не отличаются от оценки, которую ведомство обнародовало в феврале.

Согласно подсчетам Росстата, пик спада в российской экономике в 2022 году пришелся на второй и третий кварталы - падение составило 4,5 и 3,5 процента соответственно. А в четвертом квартале падение замедлилось до 2,5 процента в годовом выражении, следует из отчета ведомства.

При этом в своей первой оценке за год Росстат указывал, что во втором квартале 2022 года ВВП упал на 4,1 процента, а в третьем - на 3,7, хотя общий спад за год был зафиксирован на такой же отметке - 2,1 процента.

Снижение ВВП ведомство обосновывает сокращением индекса физического объема добавленной стоимости в торговле, обрабатывающих производствах и отрасли транспортировки и хранения. Однако в российском ВВП увеличилась доля нефтегазового сектора - с 16,8 до 18,1 процента, следует из отчета.

Доходы России от нефти упали в 2023 году

Одновременно с публикацией отчета, в котором Росстат обозначил рост доли нефтегазового сектора в ВВП РФ, российский Минфин заявил, что нефтегазовые доходы в начале 2023 года показали резкое снижение - они рухнули на 45 процентов в сравнении с прошлым годом.

Всего за первый квартал 2023 года в бюджет поступили 1,64 триллиона рублей, указывает ведомство в отчете. Годом ранее Россия заработала за этот же период около 3 трлн рублей. Общий спад доходов РФ за первые три месяца 2023 года оценил в 20,8 процента в сравнении с началом 2022 года.

Москва засекретила треть бюджетных расходов

В конце марта агентство Bloomberg обратило внимание на то, что Россия засекретила информацию о трети бюджетных расходов с начала года, что по состоянию на 24 марта составляло 2,4 триллиона рублей. Аналитики связывают это с высокими тратами Кремля на ведение войны в Украине и содержание оккупированных территорий.

Кроме того, Госдума РФ ранее разрешила правительству "временно приостанавливать" предоставление и распространение официальной статистической информации в РФ. Такие запреты власти вправе устанавливать по своему усмотрению. Однако один из последних докладов Росстата содержал негативную информацию о финансовом положении россиян - согласно документу, учителя в РФ столкнулись с массовыми задержками зарплат, а долг государства перед учителями достиг 162 млн рублей, увеличившись в 12 раз лишь за месяц.

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