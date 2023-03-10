  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Урок в росссийской школе (фото из архива)
Фото: DW/A. Kauschanski
Экономика и бизнесРоссия

Учителя в России столкнулись с массовыми задержками зарплат

Жан Рофе
1 ч. назад

По данным "Росстата", долги перед работниками образования за январь выросли в 12 раз - до 162 млн рублей.

https://p.dw.com/p/4OU9b

Работники сферы образования в России впервые за много лет столкнулись с массовой задержкой выплаты заработной платы. К началу февраля 2023 года долг государства перед учителями достиг 162 млн рублей, увеличившись в 12 раз по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как еще в конце прошлого года он не превышал 17 млн рублей. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране.

Из этой суммы 146 млн рублей задолжали бюджеты регионов, 4 млн - местные бюджеты и 2 млн - федеральная казна. Еще 10 млн рублей учителя не получили из-за "отсутствия собственных средств" у работодателей.

Общая задолженность по зарплатам во всех сферах к началу февраля достигла 799 миллионов рублей, что на 24 процента больше, чем в январе. Зарплаты задерживают почти 19 тысячам работникам, в январе их было 8,3 тысячи.

Падение нефтегазовых доходов топит бюджет России

Сбой в исполнении государством социальных обязанностей произошел на фоне растущего дефицита бюджета РФ. В январе-феврале 2023 года, по предварительным данным министерства финансов, он составил 2,581 трлн рублей, или почти 90 процентов от запланированной цифры в 2,925 трлн рублей за год. Проблемы бюджета, в частности, связаны с падением доходов от продажи нефти и газа. По предварительной оценке, они сократились почти наполовину. Минфин объясняет это в первую очередь снижением цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Сокращение экспорта газа обусловлено как экономическими санкциями, введенными против России странами Евросоюза, так и отказом самой России поставлять энергоносители "недружественным" странам и остановкой газопровода "Северный поток".

Смотрите также:

РФ без нефтедолларов: ждать ли краха экономики в 2023 году?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Бои за Бахмут, Донецкая область Украины

Немецкие эксперты: В России де-факто военная экономика

Немецкие эксперты: В России де-факто военная экономика

Российская экономика все больше работает под знаком войны против Украины. Западные санкции ослабили экономику РФ, но не поставили ее на колени, считают эксперты Института немецкой экономики.
Политика23 февраля 2023 г.
Деловой центр в Москве

Чиновник ЕС: Влияние санкций на экономику РФ ограничено

Чиновник ЕС: Влияние санкций на экономику РФ ограничено

Министры экономики и финансов стран ЕС обсудят влияние санкций против Кремля на российскую экономику и на ситуацию в Евросоюзе. Дела у экономики РФ лучше, чем рассчитывали в Брюсселе, сказал чиновник ЕС.
Политика13 февраля 2023 г.
external

Сергей Вакуленко о запрете поставок российских нефтепродуктов в ЕС (06.02.2023)

Сергей Вакуленко о запрете поставок российских нефтепродуктов в ЕС (06.02.2023)

Эксперт Фонда Карнеги Сергей Вакуленко рассказал DW о том, как скажется запрет на поставки российских нефтепродуктов в ЕС и нефтяное эмбарго на российской экономике.
Экономика и бизнес6 февраля 2023 г.09:51 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жилой дом в Золочевском районе после удара российской ракеты

Глава ЕК: Новые удары РФ по Украине - военное преступление

Конфликты43 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участник протестов в Тбилиси с грузинским флагом в поднятых руках

Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Немецкий эксперт: Грузинской демократии нанесен урон

Правовые основы государства15 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Победа протеста в Грузии. Волковгейт. DW Шоу

Победа протеста в Грузии. Волковгейт. DW Шоу

Политика17 ч. назад59:46 мин.
Карикатура - протестующие против закона об "иноагентах" с флагом Грузии идут на полицейского с щитом, на котором написано название правящей партии страны "Грузинская мечта", а за ним стоит чиновник с поднятыми вверх руками и говорит: "Мы отзываем свою мечту".

Закон об "иноагентах" в Грузии: как протесты разбили "Мечту"

Закон об "иноагентах" в Грузии: как протесты разбили "Мечту"

Политика19 ч. назад
Свеча на могиле

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Убили словами. ГосСМИ Польши довели до суицида подростка?

Общество5 ч. назад
Сотрудники правоохранительных органов, Минск

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Как принципиального адвоката выставляют преступником

Политика6 ч. назад
Учебник истории России, по которому учили детей на оккупированных территориях Украины

Следователь в Харькове: Коллаборантов больше, чем полиции

Следователь в Харькове: Коллаборантов больше, чем полиции

Конфликты9 марта 2023 г.
На главную страницу