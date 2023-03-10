Учителя в России столкнулись с массовыми задержками зарплат

По данным "Росстата", долги перед работниками образования за январь выросли в 12 раз - до 162 млн рублей.

Работники сферы образования в России впервые за много лет столкнулись с массовой задержкой выплаты заработной платы. К началу февраля 2023 года долг государства перед учителями достиг 162 млн рублей, увеличившись в 12 раз по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как еще в конце прошлого года он не превышал 17 млн рублей. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране.

Из этой суммы 146 млн рублей задолжали бюджеты регионов, 4 млн - местные бюджеты и 2 млн - федеральная казна. Еще 10 млн рублей учителя не получили из-за "отсутствия собственных средств" у работодателей.

Общая задолженность по зарплатам во всех сферах к началу февраля достигла 799 миллионов рублей, что на 24 процента больше, чем в январе. Зарплаты задерживают почти 19 тысячам работникам, в январе их было 8,3 тысячи.

Падение нефтегазовых доходов топит бюджет России

Сбой в исполнении государством социальных обязанностей произошел на фоне растущего дефицита бюджета РФ. В январе-феврале 2023 года, по предварительным данным министерства финансов, он составил 2,581 трлн рублей, или почти 90 процентов от запланированной цифры в 2,925 трлн рублей за год. Проблемы бюджета, в частности, связаны с падением доходов от продажи нефти и газа. По предварительной оценке, они сократились почти наполовину. Минфин объясняет это в первую очередь снижением цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Сокращение экспорта газа обусловлено как экономическими санкциями, введенными против России странами Евросоюза, так и отказом самой России поставлять энергоносители "недружественным" странам и остановкой газопровода "Северный поток".

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