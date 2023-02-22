Госдума РФ разрешила приостанавливать публикацию статистики

Госдума России в среду, 22 февраля, приняла в третьем чтении законопроект, закрепляющий право правительства временно приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в РФ. При этом одна из принятых поправок наделяет правительство правом ограничивать доступ к статистике Росстата по собственному усмотрению.

"Решениями правительства РФ об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения", - говорится в принятом законе.

Согласно действующему законодательству, официальная статистическая информация является общедоступной, она может предоставляться заинтересованным пользователям или распространятся публично. При этом имеется исключение - информация, доступ к которой ограничен федеральными законами, то есть ограничению может подлежать статистика, которая защищена законом о банковской тайне, коммерческой тайне или относится к налоговой, врачебной или адвокатской тайне.

План статистических работ

Федеральный план статистических работ опубликован на сайте Росстата. В него, в числе прочего, входят итоги Всероссийской переписи населения, итоги сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), произведенный ВВП в текущих и постоянных ценах, индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, балансы продовольственных и товарных ресурсов, топливно-энергетические балансы, информация о потреблении основных продуктов питания.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

В апреле прошлого года Федеральная таможенная служба (ФТС) России объявила о приостановке публикации данных по импорту и экспорту "во избежание некорректных оценок и спекуляций". Банк России приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами. Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в тот же период перестало предоставлять статистику по добыче и экспорту нефти.

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