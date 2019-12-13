 Росстат сообщил о максимальном сокращении численности населения РФ за 15 лет | Новости из Германии о России | DW | 28.01.2021

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Россия

Росстат сообщил о максимальном сокращении численности населения РФ за 15 лет

За 2020 год численность населения России уменьшилась с 146,74 млн до 146,23 млн человек. Росстат не наблюдал такого падения с 2005 года.

Московский Кремль за закате

Население России в 2020 году сократилось на 510,5 тысячи человек. Это следует из предварительных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), обнародованных в четверг, 28 января. На 1 января 2020 года в РФ проживали 146 миллионов 748 тысяч 643 человека, а на 1 января 2021-го - 146 миллионов 238 тысяч 185 человек.

Подобные темпы снижения последний раз были зафиксированы в 2005 году. Тогда численность населения России упала со 143,8 млн до 143,2 млн человек на начало 2006 года.

Общее число умерших в России в январе-ноябре 2020 года составило 1,881 млн человек, сообщал ранее Росстат. Это на 229,7 тысячи, или 13,9 процента, превысило аналогичный показатель за 11 месяцев 2019 года.

Мир в завершившемся 2020-м столкнулся с пандемией легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Россия входит в число стран, где количество подтвержденных заражений превысило порог в 3 млн случаев.

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    13170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.

  • Биг Мак

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    Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяца, не тратя ни копейки из пенсии.

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    Отдых - непозволительная роскошь.

    Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяца. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.

  • Презентация автомобиля Kia Rio

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    На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.

  • Пятиэтажка в Москве.

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    Жилье

    Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.

  • Самолет Bombardier Global.

    Что можно купить на российскую пенсию?

    Частный самолет

    А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.

    Автор: Никита Баталов


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