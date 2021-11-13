 Перепись населения России: чем опасна фальсификация данных | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.11.2021

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Россия

Перепись населения России: чем опасна фальсификация данных

Российские власти отчитываются почти о стопроцентном участии граждан в переписи населения страны. Почему эксперты этим данным не доверяют и чем чреваты их возможные фальсификации - у DW.

Волонтер с планшетником на фоне плаката с призывом пройти перепись населения

На этой неделе, 14 ноября, завершится Всероссийская перепись населения. Она должна была пройти еще в прошлом году, но власти тогда отменили ее из-за пандемии COVID-19. К 12 ноября Росстат отчитался о том, что волонтеры опросили больше 99% населения России.

В то же время независимые эксперты критикуют непрозрачность сбора и обработки данных. Из-за этого они заранее сомневаются в результатах этой переписи. Сами россияне в соцсетях рассказывают, что боятся делиться данными с государством. Почему социологи считают результат переписи бесценными, и чем грозит их фальсификация?

Что интересует переписчиков

Всероссийская перепись населения началась 14 октября. По официальным данным, она сперва продвигалась медленно: за первые две недели волонтеры не собрали данные и о половине населения. Резко нарастить число участников переписи помогли нерабочие дни, утверждали источники газеты "Ведомости". В это время многие россияне находились дома, благодаря чему волонтерам было проще попасть к ним. Кроме того, в этом году впервые можно было поучаствовать в этой процедуре онлайн - на сайте "Госуслуг".

Перепись населения в Ямало-Ненецком автономном округе (фото из архива)

Перепись населения в Ямало-Ненецком автономном округе (фото из архива)

Организаторов переписи интересуют разные вопросы: начиная от имени и заканчивая наличием туалета в доме. В частности, участникам опроса нужно рассказать о месте жительства, образовании, знании иностранных языков, жилищных условиях и о людях, с которыми они проживают. На заполнение опросника на сайте "Госуслуги" у корреспондента DW ушло не больше 15 минут.

Собранные данные нужны государству, чтобы точно знать, сколько людей живет в каждом регионе, что это за люди, и в каких условиях они проживают, отмечается на сайте переписи. Замглавы Росстата Павел Смелов добавил в интервью СМИ, что результаты переписи используются и при такой важном деле как формирование бюджетов всех уровней.

В среду, 10 ноября, "Новая газета" опубликовала информацию о том, что темпы проведения опроса могли подскочить и по другим причинам. Волонтеры из Новосибирской области передали изданию документ, который областное управление Росстата якобы направило в региональные отделения. В нем переписчикам разрешается со слов соседей и консьержей заполнить данные о людях, которых либо не оказалось дома, либо они отказывались общаться с волонтерами.

Сколько людей на самом деле участвовали в переписи?

"Я никак не могу прокомментировать эти цифры, так как процесс (переписи. - Ред.) непрозрачный, а доверие к статистике после многолетних скандалов и кадровых изменений в статистическом ведомстве пока не восстановлено, - оценил темпы переписи глава исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук, Андрей Милехин. - Мы сами давно перешли на режим открытого процесса сбора данных, когда наши партнеры и заказчики видят в онлайне, как идет сбор информации, как она заливается, как осуществляется ее проверка".

Тем не менее результаты переписи представляют огромную ценность для госорганов, социологов и обычных граждан, продолжает эксперт. "Как можно управлять страной, если не знаешь даже количество населения, реальную стратификацию общества? - риторически спрашивает Милехин. - Как можно решать социально-экономические проблемы, планировать нагрузку на городскую инфраструктуру или сеть продуктового ритейла?"

Социолог добавил, что статистика должна отвечать современным вызовам. В начале пандемии, например, можно было бы избежать нехватки коек с современным оборудованием в ряде стран, если бы правительства опирались на качественные данные переписи населения, реальную социальную и медицинскую статистику.

Волонтер, у которого в руках планшетник, только что завершил опрос пожилого мужчины

Результаты переписи представляют огромную ценность для госорганов, социологов и граждан

Демограф Алексей Ракша, уволенный из Росстата с должности советника после высказанных сомнений в правдивости официальной статистики в РФ о количестве смертей от ковида, на своей странице в Facebook агитирует за то, чтобы россияне участвовали в переписи. Правда, никакой пользы для государства и экспертов от ее результатов он не ждет. "Эта перепись, скорее всего, окажется бесполезной. Надо понимать, что из этих 90% (россиян, что якобы участвовали в переписи. - Ред.) до половины могут быть люди, данные по которым заполнили из административных источников", - указывает Ракша.

Такой вывод он сделал в числе прочего и из общения со "знакомыми переписчиками" из Санкт-Петербурга. По словам демографа, в этом городе действительно заполнили анкету около трети населения, а данные остальных петербуржцев взяли из административных источников. "В том числе из паспортного стола заполняются такие важные вопросы как национальность, язык и семейное положение, информацию о которых можно получить только от самого человека", - возмущается эксперт.

Между тем Росстат опроверг утверждения, что россияне неактивно участвуют в переписи. "Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться. Мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране. На данный момент мы уже практически переписали все население. Там 99% с небольшим уже достигнуто", - подчеркнул замглавы Росстата Павел Смелов в эфире телеканала "Россия 24".

Стоит ли бояться за свои личные данные?

В соцсетях россияне высказывают опасения насчет последствий участия в переписи. Многие вспоминают утечку данных с сайта "Умного голосования". По словам Алексея Ракши, не стоит бояться, что ответы на вопросы анкеты могут скомпрометировать отвечающих: "Те данные, за которые можно людей прищучить, уже и так доступны государству через банковский мониторинг и паспортные столы. Ничего нового чувствительного в ходе переписи не спрашивают".

Николай Петров

Николай Петров

Некоторым жителям России есть чего бояться, возражает старший научный сотрудник Королевского института международных отношений (Chatham House), социолог Николай Петров. И напоминает, что перепись охватывает всех жителей России независимо от их гражданства, легального статуса и наличия регистрации. "Огромная доля людей не склонна отвечать на вопросы переписчиков, - говорит социолог. - Это, например, нелегальные мигранты и люди, которые скрывают свое местоположение от властей, а занятость - от налоговой".

Подтверждение неправильных цифр

Петров также не доверяет озвученной цифре о количестве опрошенного населения. Он считает, что региональные власти напрямую фальсифицируют результаты переписи, чтобы угодить федеральному центру - так же, как это делается на выборах. "Например, есть сознательное искажение на Северном Кавказе, где большое количество людей получают деньги как пенсионеры (ими не являясь. - Ред.), - объясняет Петров. - Поэтому там резко завышена доля пенсионеров".

"Когда в 2018 году в России объявили пенсионную реформу, то у правительства не было понимания, какое количество и какие группы населения окажутся вовлечены или, наоборот, освобождены от предполагаемых изменений, - напоминает эксперт Chatham House. - Правительство предпринимало важнейшие социальные реформы, но у него не было фактуры, даже чтобы посчитать, сколько денег нужно на это заложить".

По мнению Петрова, в результате фальсификаций перепись не выполняет возложенной на нее функции качественной проверки текущей статистики, лишь подтверждая "правильность тех неправильных и не отвечающих действительности цифр, которые мы имеем в текущей статистике".

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