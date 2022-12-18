МВФ предупредил ФРГ о необходимости срочной модернизации
Даниил Сотников
59 мин. назад
Чтобы сократить серьезное отставание во многих ключевых сферах экономики, Германии необходима программа масштабных инвестиций.
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Германии необходима масштабная программа государственных инвестиций, чтобы сократить отставание во многих сферах и стать привлекательной страной для бизнеса, заявил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер (Alfred Kammer) в интервью журналу Der Spiegel в воскресенье, 18 декабря.
По его словам, МВФ обеспокоен значительными проблемами Германии в вопросах энергетики, инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы или цифровизации. "Везде ФРГ отстала", - констатировал Каммер.
У Германии "несомненно серьезные текущие проблемы", и страна особенно пострадала от меняющейся глобализации, заявил он. В качестве приоритетных направлений Каммер выделил расширение широкополосной связи, цифровое администрирование и достижение энергетического суверенитета. Имеет смысл также обратить внимание на функционирование скоростных поездов, автомагистралей и портов, а также образовательную программу, позволяющую людям быстрее и гибче менять сферы деятельности.
Масштабные инвестиции нельзя откладывать
Кроме того, "конечно, необходимы дополнительные усилия по защите климата", подчеркнул Каммер, назвав текущий кризис "тревожным звонком для новой, зеленой экономики в Германии". При этом он отметил преимущество ФРГ в том, что ее государственный бюджет "все еще в лучшем финансовом состоянии", чем во многих других странах.
С Каммером согласились и другие экономисты, опрошенные Der Spiegel. "Структурные изменения необходимы практически во всех сферах", - заявил глава Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). По его словам, масштабные дополнительные инвестиции необходимы сейчас, а не через несколько лет.
Экономист Оливер Хольтемёлер (Oliver Holtemöller) из Института экономического анализа имени Лейбница в Галле отдельно подчеркнул серьезные недостатки в цифровизации. В этом вопросе Германия "только посередине в международном плане". В качестве примера Холтемеллер упомянул, что МВФ все еще получает от федеральных министерств факсы.
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