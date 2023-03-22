"Совет мудрецов": ВВП ФРГ вырастет в 2023 году на 0,2%

Экономические советники правительства ФРГ изменили свой прогноз развития экономики: если 4 месяца назад они ожидали снижения ВВП Германии в 2023 году на 0,2 процента, то теперь рассчитывают на столь же небольшой рост.

Экономические эксперты не ожидают сильного роста экономики в Германии из-за устойчиво высокой инфляции. Согласно прогнозу Совета экономических экспертов при правительстве Германии ("Совет мудрецов"), опубликованному в среду, 22 марта, ВВП страны вырастет в этом году на 0,2 процента, при том что в ноябре прогнозировалось снижение этого показателя на 0,2 процента.

На 2024 год эксперты ожидают роста в 1,3 процента. "Снижение из-за инфляции покупательной способности, ухудшение условий финансирования и медленные темпы восстановления внешнего спроса препятствуют более сильному подъему в этом и следующем году", - пояснила председатель "Совета мудрецов" Моника Шнитцер (Monika Schnitzer).

При этом экономические советники правительства ФРГ полагают, что, хотя инфляция уже достигла своего пика, но она все еще высока и снижаться, вероятно, будет медленно. Ожидается, что среднегодовой рост цен в этом году составит 6,6 процента (в 2022-м - 6,9 процента), и лишь в 2024-м его уровень может уже заметно снизиться - до 3 процентов.

Несмотря на слабый экономический рост, рынок труда в Германии должен развиваться стабильно - занятость должна немного увеличиться к концу 2024 года. Однако 2023 год грозит стать четвертым годом подряд с падением реальной заработной платы. "По крайней мере, в 2023 году рост зарплаты будет ниже, чем ожидаемая инфляция", - говорит экономист Ахим Трюгер. По его словам, роста реальной заработной платы можно ожидать лишь в следующем году".

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