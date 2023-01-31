МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики

МВФ улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году до 2,9 процента - это на 0,2 п.п. больше, чем ожидалось в октябре. Экономика ФРГ, как ожидается, вырастет на 0,1 процента, что ниже, чем во многих странах ЕС.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по темпам роста мирового ВВП в 2023 году до 2,9 процента - это на 0,2 процентных пункта больше, чем ожидалось в октябре. Об этом говорится в опубликованном МВФ в понедельник, 30 января обновлении к докладу о перспективах развития мировой экономики. При этом прогноз ее роста на следующий, 2024 год организация понизила на 0,1 процентных пункта - до 3,1 процента. И тот, и другой показатель значительно ниже среднего за 2000-2019 годы (3,8 процента).

В МВФ отмечают, что динамика экономического состояния многих стран принесла "позитивные сюрпризы" и продемонстрировала "неожиданно высокую устойчивость". Так, ВВП Китая, как ожидается, в 2023 году вырастет на 5,2 процента, а годом позже - на 4,5 процента. Не в последнюю очередь, высокие темпы роста КНР аналитики объясняют отказом Пекина от политики "нулевой терпимости" к ковиду

Экономика Индии, по прогнозу МВФ, вырастет в нынешнем году на 6,1 процента, а в следующем - на 6,8 процента. У США эти показатели предположительно составят 1,4 и 1 процент, соответственно. Для России прогноз существенно улучшен - в 2023 году с падения на 2,3 процента на рост на 0,3 процента, а в 2024 году ожидается ускорение роста экономики РФ до 2,1 процента.

Германия избежала угрозы рецессии

Что касается Германии, то ее экономика, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в наступившем году вырастет всего на 0,1 процента. Однако это все же лучше октябрьского прогноза, который сулил ФРГ небольшую рецессию, на фоне резкого сокращения поставок газа из РФ. В 2024 году МВФ ожидает ускорения роста немецкой экономики до 1,4 процента.

От других крупных стран ЕС - таких, как Франция, Италия и Испания - МВФ ожидает более высокого роста. Исключение в Старом свете составляет Великобритания, по экономике которой минувший кризисный год ударил сильнее, чем ожидалось. Ей прогноз обещает падение ВВП в нынешнем году на 0,6 процента, и только в 2024-м - рост на 0,6 процента.

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