Китайская политика "нулевой терпимости к ковиду" провалилась

Генсек Комуннистической партии Китая Си Цзиньпин Фото: Xie Huanchi/IMAGO

В течение трех лет население Китая страдало от массовых ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Стодневные локдауны не были редкостью. Сто дней не выходить из собственной квартиры. Сто дней казенного питания из пластиковой посуды, которую служба доставки оставляет у твоих дверей. Сто дней без контактов с другими людьми.

Забаррикадированные, словно в апокалиптических фильмах, жилые дома. Фигуры без имен в белых защитных костюмах, обеспечивающие постоянное тестирование. Один положительный тест мог отправить тысячи людей на длительную изоляцию. В некоторых случаях убивали даже домашних животных тех лиц, у кого был выявлен вирус. Маленькие дети, которых на несколько дней разлучали с родителями, оказавшимися в гигантских залах, где инфицированных отделяла от внешнего мира специальная система мер.

Безопасность, основанная на страхе

Массовые ограничения для населения обосновывались смертельной опасностью, которую представлял коронавирус. Пропаганда твердила, что, в отличие от якобы упадочнических западных стран, прежде всего США, государство в Китае заботится о своих гражданах и гарантирует их безопасность. Чтобы избежать миллионов смертей, необходимо проводить строгую политику "нулевой терпимости к ковиду", разъясняли власти.

Родион Эббигхаузен Фото: DW

На первом этапе пандемии, когда еще не было накоплено достаточно опыта, в Германии также велись жаркие дискусии о том, как лучше бороться с распространением заболевания. Здесь также были сторонники строгих ограничений. Но самое позднее, когда в конце 2021 года появился вариант "Омикрон", стало ясно, что политика "нулевой терпимости к ковиду" лишь отсрочила неизбежное.

Соседний с Китаем коммунистический Вьетнам, который до этого момента также проводил политику "нулевого ковида", сменил курс, сделав ставку на вакцинацию и на выработку коллективного иммунитета населением. Сегодня жизнь во Вьетнаме такая же, какой она была до пандемии.

Китайский особый путь

Китай же выбрал свой, особый путь. С каждым месяцем страна все глубже заходила в тупик. Речь шла уже не столько о борьбе с пандемией, сколько об идеологических целях: Пекин хотел доказать превосходство своей собственной системы над остальным миром. Власти не собирались допускать каких-либо беспорядков в преддверии XX съезда Коммунистической партии Китая в октябре этого года, который должен был сделать председателя КНР и лидера партии Си Цзиньпина, отца политики "нулевой терпимости к ковиду", пожизненным правителем.

Бегство и протесты

Насколько китайцы страдают, находясь под принудительной защитой Коммунистической партии, было продемонстрировано, когда тысячи рабочих бежали с завода компании Foxconn, как только было сообщено о выявленном случае заражения COVID-19 одного из сотрудников. Люди хотели избежать недель или месяцев изоляции.

После съезда партии в разных городах Китая прошли митинги протеста. Учитывая вездесущую слежку и репрессии, которые ожидают всех участников протестных акций, это был еще один признак того, что многие китайцы оказались на пределе своих возможностей.

Протесты были быстро взяты под контроль. Они не могли поставить под угрозу государственную систему. Более угрожающий эффект может скорее вызвать то, что от страны отворачиваются иностранные инвесторы. В последнее время все больше и больше международных компаний публично высказывались о выводе бизнеса из Китая из-за жестких ограничительных антиковидных мер.

Радикальный поворот

Удивительным и непонятным остается то, как отреагировало на происходящее китайское государство, которое гордится своим технократическим подходом к управлению. Практически в одночасье все коронавирусные ограничения были сняты, тесты отменены. Власти бросились из одной крайности в другую.

Если бы Компартия на самом деле беспокоилась о безопасности своих граждан, то она бы объявила переходный период, начала всеобъемлющую кампанию по вакцинации и должным образом подготовила систему здравоохранения. Ничего подобного сделано не было.

Последняя вакцинация множества старых и больных людей, которые были привиты только менее эффективным препаратом Sinovac, проводилась несколько месяцев назад. Местные аптеки и больницы переполнены. Вирус не знает особого пути. Опыт подсказывает, что миллионы китайцев заразятся, а десятки тысяч умрут.

Население, которое партия сначала принудило находиться в изоляции, теперь вновь остается наедине с вирусом.

Автор: Родион Эббигхаузен, журналист DW

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