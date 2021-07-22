Откуда взялся коронавирус, или Зачем Китаю фейковый швейцарский ученый

Нейтральность, надежность и корректность - с этими тремя понятиями ассоциируется Швейцария у большинства людей в мире. А швейцарские ученые для многих являются живым воплощением этих качеств. Так что пост в Facebook биолога из Бернского университета Уилсона Эдвардса, где он писал о давлении и даже запугивании, которым подвергали Соединенные Штаты и некоторые СМИ его коллег-ученых, пытающихся установить происхождение коронавируса, выглядел вполне достоверным.

Государственные китайские СМИ и интернет-платформы широко цитировали сообщение швейцарского биолога: ведь оно подтверждало заявления официального Пекина о том, что все версии о возникновении коронавируса в лаборатории в Ухане - это клевета со стороны США, не имеющая под собой научных доказательств.

Институт вирусологии в Ухане, в лаборатории которого, по версии США, мог появиться коронавирус

Со ссылкой на высказывания ученого из Берна китайские СМИ называли американские предположения о якобы искусственном происхождении коронавируса классическим примером фальшивых новостей и пропаганды.

Уилсона Эдвардса благодарили за научно обоснованные объяснения и восторгались его честностью и мужеством в развенчании "альтернативных фактов".

Посольство Швейцарии в Китае разыскивает Уилсона Эдвардса

10 августа посольство Швейцарии в Пекине, обычно не отличающееся особым чувством юмора, разместило на своей странице в Twitter и в его китайском аналоге Weibo пост следующего содержания: "Уилсон Эдвардс, если вы действительно существуете, будем рады с вами познакомиться".

Дальнейшие поиски показали, что под этим именем в Швейцарии не зарегистрирован ни один человек и не была опубликована ни одна научная работа. Швейцарское посольство потребовало от китайских СМИ удалить все материалы с упоминанием несуществующего ученого из Берна.

После этого статьи о швейцарском биологе были удалены из ленты государственного информагентства "Синьхуа" и с интернет-страниц выходящих на английском языке газет "China Daily" и "Global Times". Исчезла и страница мнимого Уилсона Эдвардса на Facebook, по всей видимости, созданная ради одного "разоблачительного" поста. Китайскоязычные СМИ, регулярно обвиняющие западные масс-медиа в распространении фейковых новостей, удалять ссылки на бернского ученого не спешат - цитаты несуществующего эксперта до сих пор можно найти на некоторых сайтах.

Фейковые сайты для китайской пропаганды

Совсем недавно британская неправительственная организация Centre for Information Resilience опубликовала результаты нового исследования, в ходе которого были обнаружены более 350 фейковых профилей в социальных сетях, распространяющих китайскую государственную пропаганду.

В них обсуждались такие темы как коронавирус, нарушения прав человека в Синьцзяне или расизм. Целью этих постов было направить дискуссию в нужное Пекину русло и дискредитировать правительства западных государств, говорится в исследовании.

Случай с Уилсоном Эдвардсом показывает, насколько политизированными стали попытки установить природу происхождения коронавируса - особенно для Китая. США и ВОЗ по-прежнему не отказываются от теории лабораторного создания SARS-CoV-2. И пока эта версия остается в силе, Пекин отказывается участвовать во всех дальнейшие расследованиях - при необходимости заручившись поддержкой несуществующего швейцарского ученого.

Смотрите также: