 ВОЗ опубликует отчет о работе экспертов в Ухане после 15 марта | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 06.03.2021

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Коронавирус

ВОЗ опубликует отчет о работе экспертов в Ухане после 15 марта

Международная группа ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения провела две недели в китайском Ухане, пытаясь установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

Человек в маске и перчатках держит пробирку с этикеткой COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на третьей неделе марта опубликует отчет о работе команды ученых в китайском городе Ухане, пытавшихся установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в пятницу, 5 марта. До этого времени отчет будет представлен государствам - участникам организации.

Пекин одобрил миссию через год после вспышек COVID-19

Международная группа специалистов под руководством датчанина Питера Бена Эмбарека прибыла в Ухань 14 января и в течение двух недель работала в китайском городе, из которого, по некоторым данным, вирус в конце 2019 года начал распространяться среди людей. Пекин первоначально отказался допустить независимое исследование о происхождении нового вируса. Китайские власти одобрили миссию ВОЗ лишь через год после вспышек заболевания COVID-19.

В середине февраля участник команды ученых Питер Дасзак в интервью американскому изданию The New York Times сообщил, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение. По его словам, эксперты ВОЗ отклонили теорию о лабораторном происхождении вируса как "не заслуживающую дальнейшего изучения".

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен почти у 117 млн жителей планеты, около 2,6 млн больных с COVID-19 умерли, свыше 92 млн выздоровели. Страны проводят вакцинацию населения. Больше всего подтвержденных заражений и летальных исходов приходится на США.

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    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

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    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

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    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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Откуда на самом деле взялся коронавирус и почему заразились люди? Итог визита экспертов ВОЗ в Ухань

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