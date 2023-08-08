Экспорт зерна из Украины: насколько важна помощь Хорватии

На первый взгляд, это выглядело как долгожданная хорошая новость. 31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров со своим хорватским коллегой Гораном Грличем-Радманом в Киеве объявил о том, что Хорватия согласилась разрешить экспорт украинского зерна через свои порты на Дунае и Адриатике. Заявление Кулебы было подтверждено МИД Хорватии и некоторым показалось, что угроза мировой продовольственной безопасности, возникшая в результате вторжения России в Украину и выхода Москвы из "зерновой сделки", наконец-то предотвращена.

Разгрузка кукурузы на ферме в украинской Виннице Фото: dpa/Ukrinform/picture alliance

Кулеба подчеркнул в своем заявлении , что "каждый вклад в освобождение (украинского. - Ред.) экспорта, каждая открытая дверь" - это реальный, эффективный взнос "в обеспечение продовольственной безопасности мира" и что обе стороны "теперь будут работать вместе над наиболее эффективными маршрутами к хорватским портам".

Огромные логистические проблемы

Однако решение последней задачи может потребовать времени. Один только взгляд на карту показывает, какие огромные логистические проблемы придется преодолеть, чтобы воплотить идею в жизнь. Зерно их Украины может транспортироваться через два украинских порта на Дунае: Измаил и Рени - оба они недавно подверглись российским ударам. Другой вариант - транспортировка зерна через Черное море в румынский порт Констанца, а оттуда - к Дунаю. Затем последовал бы более чем 1000-километровый путь по этой реке до Вуковара в Хорватии.

Последствия ракетного удара по порту Измаила, 24 июля 2023 года Фото: Ukrainian Ground Forces/ZUMA Wire/IMAGO

Однако порт Вуковара невелик. В настоящее время его общая пропускная способность составляет не более 1,2 млн тонн грузов в год. Причем не только сыпучих, таких как зерно, а в целом. То есть в эти 1,2 млн тонн входят, например, и контейнеры. В настоящее время в порту имеется только один элеватор для временного хранения зерна - вместимостью всего 10 тыс. тонн.

Для сравнения - по данным Европейского Союза, Украина в период с августа 2022 года по май 2023-го в рамках Черноморской зерновой инициативы экспортировала более 30 млн тонн зерна и других продтоваров. Вся эта продукция была перевезена более чем 1080 судами. Понятно, что мощности порта в Вуковаре при таким объемах не могут играть серьезной роли.

Порт Вуковара не может играть серьезной роли в транспортировке украинского зерна Фото: gemeinfrei

Слишком дорогой проект

Возникает и второй вопрос: как сможет Хорватия перевезти огромные объемы зерна в порты Адриатики - Риеку, Задар или Сплит. Даже в самые большие грузовики можно загрузить максимум 45 т груза. Соответственно, для перевозки одного миллиона тонн потребуется более 22 000 таких автомобилей. Дороги Хорватии вряд ли выдержат такую нагрузку.

Хорватские железные дороги едва справляются с перевозкой пассажиров Фото: Nenad Ivanovic/DW

Другой вариант - железная дорога. Однако было бы иллюзией полагать, что хорватская железные дороги, которые уже много лет находятся в запустении и едва справляются с регулярными пассажирскими перевозками, смогут доставить такое количество грузов, да еще и по путям, которые находятся в плохом состоянии и в большинстве своем не электрифицированы. Транспортировка по ним займет много времени и в любом случае окажется дорогостоящей.

"Для реализации такого проекта потребуются огромные инвестиции и много времени. Это займет годы. Потому что не только железные дороги, но и порты, о которых сейчас идет речь, не оборудованы для перевалки столь больших объемов сыпучих грузов. Все это было бы слишком дорого", - пояснил в интервью DW Любо Юрчич, бывший министр экономики Хорватии, в прошлом профессор экономического факультета университета Загреба.

Символический жест поддержки

В финансовом отношении экспорт зерна через Хорватию не будет много значить для Украины. Текущая цена пшеницы на мировом рынке составляет около 350 евро за тонну, а кукурузы - 260 евро. И даже если Хорватии удастся помочь перевезти один миллион тонн, доходы Киева составят всего около 300 млн евро. А украинские фермеры не получат и этого, так как экспедиторы и оптовики тоже захотят получить свою долю прибыли.

По словам Юрчича, проект по перевозке зерна, скорее всего, принесет Хорватии больше издержек, чем окажет положительное влияние на Украину. Экономист убежден, что "Хорватия хотела прежде всего выразить симпатию Украине", показать, что она на ее стороне и поддерживает Киев: "Это скорее символический жест поддержки".

Помощь на уровне статистической погрешности

Хорватия поддерживает Украину и в военном отношении. В начале мая, например, стало известно, что Загреб безвозмездно передал Киеву 14 вертолетов Ми-8. Но то, что относится к зерновому соглашению, можно применить и к другой помощи Украине со стороны Хорватии, считает Юрчич. "Будь то отправленные туда вертолеты или другое оружие и боеприпасы - все это, прежде всего, выражение символической поддержки. Украина, наверное, израсходуют эти боеприпасы за день", - полагает экс-министр.

Любо Юрчич Фото: Darko Mardesic/DW

"Помощь Хорватии Украине в войне находится почти на уровне статистической погрешности, она, если можно так сказать, незначительна", - уверен эксперт. Но жест хорватского министра иностранных дел в Киеве - это не только послание Украине, это еще и косвенное обращение к Еврокомиссии, считает Юрчич.

"Хорватия иногда выражает больше поддержки ЕС, чем тот просит, профилируя себя как одну из стран ЕС, наиболее расположенных к политике Брюсселя", - говорит Юрчич. По его выражению, иногда Хорватия ведет себя так, что кажется большим католиком, чем сам папа римский.

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