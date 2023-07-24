Россия обстреляла Одесскую область дронами-камикадзе
Российская армия в ночь на понедельник, 24 июля, вновь нанесла удар по Одесской области с применением дронов-камикадзе "Shahed-136", сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.
Целью четырехчасовой атаки стала портовая инфраструктура Дуная. Силам украинской ПВО удалось сбить три беспилотника. В результате обстрела пострадали шесть сотрудников порта, еще четыре госпитализированы с ранениями, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. Российские дроны уничтожили зерновой ангар и повредили резервуары для хранения других грузов.
Минобороны России пока не комментировало этот обстрел.
Россия ежедневно обстреливает южные города Украины
Российские силы с 18 июля ежедневно наносят удары по южным областям Украины, в том числе по Одессе. Накануне город подвергся самому масштабному обстрелу с начала войны: по нему были выпущены 19 ракет пяти типов. В результате один человек погиб и еще 19, в том числе четверо детей, получили ранения.
В Одессе была разрушена портовая инфраструктура, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, 25 памятников архитектуры, а также десятки автомобилей. На Соборной площади в центре города одна из ракет попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор - крупнейший православный храм Одессы, который частично разрушился. В российском Минобороны обстрелы называют "ударами возмездия".
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