Россия обстреляла Одесскую область дронами-камикадзе

Целью атаки РФ была портовая инфраструктура Дуная, где дроны уничтожили зерновой ангар и повредили резервуары для других грузов.

Российская армия в ночь на понедельник, 24 июля, вновь нанесла удар по Одесской области с применением дронов-камикадзе "Shahed-136", сообщило оперативное командование "Юг " Вооруженных сил Украины.

Целью четырехчасовой атаки стала портовая инфраструктура Дуная. Силам украинской ПВО удалось сбить три беспилотника. В результате обстрела пострадали шесть сотрудников порта, еще четыре госпитализированы с ранениями, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. Российские дроны уничтожили зерновой ангар и повредили резервуары для хранения других грузов.

Минобороны России пока не комментировало этот обстрел.

Россия ежедневно обстреливает южные города Украины

Российские силы с 18 июля ежедневно наносят удары по южным областям Украины, в том числе по Одессе. Накануне город подвергся самому масштабному обстрелу с начала войны: по нему были выпущены 19 ракет пяти типов. В результате один человек погиб и еще 19, в том числе четверо детей, получили ранения.

В Одессе была разрушена портовая инфраструктура, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, 25 памятников архитектуры, а также десятки автомобилей. На Соборной площади в центре города одна из ракет попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор - крупнейший православный храм Одессы, который частично разрушился. В российском Минобороны обстрелы называют "ударами возмездия".

Смотрите также: