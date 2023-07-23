ЮНЕСКО и генсек ООН резко осудили российские удары по Одессе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "решительно осуждает" ракетный удар сил РФ по Одессе, в результате которого погибли двое человек и были повреждены Спасо-Преображенский кафедральный собор, а также несколько других исторических зданий в историческом центре города. Заявление об этом было опубликовано от имени спикера ООН Стефана Дюжаррика на официальном сайте организации в воскресенье, 23 июля.

Обстрелы собора и других исторических памятников в заявлении названы "нападением на территорию, охраняемую Конвенцией о всемирном наследии, в нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", которое произошло "в дополнение к ужасающим потерям среди гражданского населения, которые несет с собой война".

Спикер ООН отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЮНЕСКО подтвердила нанесение ущерба как минимум 270 культурным объектам в Украине, в том числе и 116 объектам религиозного назначения. Генсек ООН призывает РФ немедленно прекратить атаки объектов, охраняемых "широко ратифицированными международными нормативными документами", гражданскую инфраструктуру в Украине и ее мирных граждан, указал Дюжаррик.

ЮНЕСКО вновь призвала РФ исполнять международные соглашения

Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) также опубликовало заявление с резким осуждением новых российских атак на объекты в Одессе, причисленные к фонду Всемирного наследия.

"Это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины. Я решительно осуждаю это нападение на культуру и призываю РФ предпринять конструктивные действия для выполнения своих обязательств по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию о всемирном наследии 1972 года", - указала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

При этом организация всего несколькими днями ранее обращало внимание на неизбирательность российских атак в Украине, которая приводит к разрушению гражданских и культурных объектов. Исторический центр Одессы был причислен к фонду Всемирного наследия ЮНЕСКО осенью 2022 года - попытка защитить его от российских атак называлась одной из причин для включения в этот список.

Массированные обстрелы могут быть связаны с выходом из "зерновой сделки"

Россия резко ужесточила обстрелы юга Украины - в том числе и Одессы - сразу после того, как вышла из "зерновой сделки", срок которой истек 18 июля. Как ранее предполагал эксперт по морской стратегии и безопасности Института политики безопасности при Университете Киля Йоханнес Петерс (Johannes Peters), тем самым Москва стремится показать, что и альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна больше не являются безопасными.

При этом РФ, вероятно, изначально не собиралась продлевать соглашение, так как была готова к выходу из сделки, полагали украинские обозреватели. Среди прочего, за время действия соглашения она почти достроила свой аммиакопровод в порт Тамань и стала развивать новые маршруты экспорта своего зерна, в том числе через Иран.

В опубликованной на сайте Кремля в ночь на 24 июля статье российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия "в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе".

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