Масштабный удар РФ по Одессе и все события 515-го дня войны

На 515-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 23 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию.

Самый масштабный ракетный удар РФ по историческому центру Одессы

В ночь на 23 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. По данным командования Воздушных сил ВСУ, по городу были выпущены 19 ракет пяти типов: "Ониксы", Х-22, "Калибры", "Искандер-К" и "Искандер-М". Украинская ПВО смогла уничтожить девять ракет. Глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук назвал атаку самым масштабным российским ударом по историческому центру Одессы с начала войны. В результате обстрела погиб один человек и еще 19 получили ранения, в том числе четверо детей.

В городе была разрушена портовая инфраструктура, повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, 25 памятников архитектуры, а также десятки автомобилей. На Соборной площади в центре города одна из ракет попала в Спасо-Преображенский кафедральный собор - крупнейший православный храм Одессы.

"Разрушения колоссальные, попало в правую часть и пробило до минус первого этажа. Половина собора осталась без крыши. Порушены центральные сваи, фундамент. Вылетели все окна, лепнина. Был пожар, загорелась часть, где в церкви продаются иконы и свечи", - рассказал изданию "Суспільне" клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук.

Минобороны РФ отрицает обстрел собора

Минобороны РФ на ежедневном брифинге объявило, что ночью наносило по Одессе удары высокоточным оружием по "объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров". "На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные к удару цели уничтожены", - заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Позже Минобороны заявило, что не наносило удар по Спасо-Преображенскому собору, а "наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО".

Зеленский: Украине нужен полноценный воздушный щит

Президент Украины Владимир Зеленский после российского ракетного удара по Одессе вновь заявил, что Украине нужно больше систем ПВО.

"Украине нужен полноценный воздушный щит - только так можно победить российский ракетный террор", - написал он. "Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней. Но для всей нашей территории, для всех наших городов и общин нужно больше систем противовоздушной обороны", - заявил Зеленский.

Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" хотят "сходить" в Польшу

Боевики ЧВК "Вагнер" хотят отправиться "на Запад", заявил правитель Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нас начали "напрягать" вагнеровцы - хотят на Запад: "Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув", - приводит слова Лукашенко белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

Как пишет "Белта", Лукашенко принес на встречу с Путиным карту, на которой показана якобы переброска польских войск к границам Беларуси. По утверждению Лукашенко, одна из польских бригад сейчас располагается в 40 километрах от Бреста, другая - примерно в 100 километрах от Гродно.

Вскоре после начала вторжения Лукашенко также выступал перед Путиным с картой, обещая показать "откуда на Беларусь готовилось нападение" - эта фраза стала мемом и символом неоправданности вторжения РФ.

Польша начала ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

В городе Гливице на юге Польши открылся центр по ремонту и техобслуживанию танков Leopard, подбитых в боях в Украине. Об этом написал в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, первые два танка уже прибыли на предприятие Bumar.

Центр должен был открыться в мае, но, как писали тогда СМИ, у Польши и Германии возникли разногласия из-за стоимости техобслуживания и ремонта, поскольку немецкая сторона сочла, что их польские коллеги сильно завысили цены.

WP: США по-прежнему не планируют давать Киеву ракеты ATACMS

Администрация Джо Байдена, несмотря на давление со стороны Киева и некоторых членов Конгресса, пока не планирует поставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, сообщила газета The Washington Post.

Как в США помогают ВСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В Пентагоне считают, что у Украины сейчас "есть более насущные нужды" в смысле поставок оружия, пишет издание, ссылаясь на источники в высшем руководстве США. Кроме того, американское военное ведомство "обеспокоено" тем, что поставка Киеву такого количества ракет ATACMS, которое было бы нужно для изменения положения на фронте, "серьезно снизит уровень готовности США к другим потенциальным конфликтам".

Блинкен: Передача Украине истребителей F-16 займет месяцы

Украина получит истребители F-16, но их поставка займет несколько месяцев - вне зависимости от того, когда будет принято решение, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Речь идет о подготовке, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операциях. Все это занимает время. Даже если решение по F-16 было бы принято завтра, пройдет несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться", - объяснил Блинкен.

На вопрос, считает ли он, что Украина получит американские истребители, госсекретарь ответил утвердительно. "Думаю, да. Важно сфокусироваться на том, чтобы, когда они их получат, они были должным образом подготовлены, могли обслуживать эти самолеты и разумно применять их", - заявил Блинкен, подчеркнув, что "процесс по F-16 движется".

Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в аэропорту Москвы

Папа римский Франциск предложил встретиться с главой РПЦ патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку на пути в Монголию. Об этом, со ссылкой на личный разговор с понтификом, агентству ТАСС заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Он напомнил, что первая встреча патриарха Кирилла и папы римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. "Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября", - сообщил Севастьянов.

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