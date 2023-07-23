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Франциск предложил главе РПЦ встретиться в аэропорту Москвы

Даниил Сотников
1 ч. назад

В конец августа Франциск летит в Монголию и по пути его самолет остановится на дозаправку в Москве, где он и предложил встретиться с патриархом Кириллом.

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Папа римский Франциск
Папа римский ФранцискФото: Stefano Spaziani/picture alliance

Папа римский Франциск предложил встретиться с главой РПЦ патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку на пути в Монголию. Об этом, со ссылкой на личный разговор с понтификом, агентству ТАСС заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в воскресенье, 23 июля.

"Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку", - сказал Севастьянов.

Он напомнил, что первая встреча патриарха Кирилла и папы римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны. "Аэропорт считается транзитной зоной, нейтральной, это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути 4 сентября", - сообщил Севастьянов.

В РПЦ это предложение никак не комментировали.

После начала войны Франциск и Кирилл общались по Zoom

В июне 2022 года Франциск и Кирилл планировали встречу в Иерусалиме, однако из-за вторжения России в Украину она была отложена. Папа римский неоднократно осуждал российскую агрессию и призывал остановить войну. Кирилл фактически поддерживает вторжение.

Вскоре после начала войны, в марте 2022 года, Франциск и Кирилл провели беседу по Zoom, в ходе которой патриарх, по словам папы римского, по бумажке зачитывал причины, оправдывающие российское вторжение в Украину. "Мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарника", - прокомментировал разговор Франциск.

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