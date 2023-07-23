На совете Украина-НАТО обсудят вывоз украинского зерна

Украина и НАТО 26 июля на уровне послов обсудят последствия выхода России из "зерновой сделки".

Заседание совета Украина-НАТО пройдет 26 июля, его темой станет вывоз украинского зерна после окончания действия "зерновой сделки". Об этом со ссылкой на представителя НАТО сообщает бельгийский телеканал RTBF в воскресенье, 23 июля.

Совет будет созван по просьбе украинской стороны. Встреча пройдет на уровне послов. Цель - "проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море", сообщила официальный представитель блока Оана Лунгеску.

Зеленский и Столтенберг обсудили конец "зерновой сделки" по телефону

Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о выходе России из "зерновой сделки". "Мы решительно осуждаем попытку Москвы использовать продовольствие в качестве военного инструмента. Союзники стоят вместе с Украиной так долго, как это потребуется", - написал после переговоров Столтенберг.

Зеленский, комментируя разговор, сообщил, что обсудил со Столтенбергом выполнение договоренностей, достигнутых в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. "Мы поделились оценками текущей ситуации в Черном море и рисков, которые она несет для глобальной продовольственной безопасности. Определены приоритетные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования Черноморского зернового коридора", - сообщил Зеленский.

Выход России из "зерновой сделки"

"Зерновая сделка" просуществовала почти год. Договоренности об экспорте продовольствия из Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле и затем продлевались трижды. Одно из положений регламентировало порядок вывоза зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Россия 17 июля объявила о выходе из "зерновой сделки", заявив, что часть соглашения, касающаяся России, не была выполнена.

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