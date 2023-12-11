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Лондон и Осло возглавят коалицию по усилению Киева на море

Александра Иванова
11 декабря 2023 г.

Начало работы Коалиции по морскому потенциалу ознаменует передача Великобританией Украине двух минных тральщиков класса Sandown.

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Минный тральщик класса Sandown (фото из архива)
Минный тральщик класса SandownФото: Andrew Milligan/PA Wire/empics/picture alliance

Великобритания и Норвегия возглавят так называемую "Коалицию по морскому потенциалу", которая поможет Украине усилить возможности действовать на море. Начало работы этой коалиции будет дано в понедельник, 11 декабря, когда министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс объявит в Лондоне о передаче Киеву двух минных тральщиков Sandown, следует из пресс-релиза правительства Великобритании, обнародованного утром того же дня.

"Соединенное Королевство вместе с Норвегией возглавит новую "Коалицию по морскому потенциалу" (Maritime Capability Coalition). Министр обороны Грант Шэппс подтвердит передачу двух минных тральщиков Королевского военно-морского флота ВМС Украины", - указано в документе.

Задачи Коалиции по морскому потенциалу

Задачей новой коалиции является поставка Киеву "кораблей и транспортных средств для усиления возможностей Украины действовать на море". Отмечается, что новая коалиция будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.

"На экономику Украины продолжает влиять путинская блокада Черного моря, которая значительно сократила возможности страны по транспортировке жизненно важных экспортных товаров по морю. Укрепление морского потенциала ВСУ, в частности противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины", - поясняется на сайте правительства Великобритании.

Военная поддержка Украины Великобританией

По данным британской стороны, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Соединенное Королевство оказало Киеву военную поддержку на сумму в 4,6 млрд фунтов стерлингов (в пересчете: 5,4 млрд евро). Кроме того, с момента аннексии Крыма в 2014 году в Великобритании прошли обучение 52 000 украинских военных.

Два тральщика класса Sandown, о передаче которых будет официально объявлено 11 декабря, - не первые корабли такого типа, которые Лондон предоставляет Киеву. В июле 2023 года ВСУ были переданы также тральщики HMS Grimsby (M108) и HMS Shoreham (M112), снятые с вооружения ВМС Великобритании. Им были даны при этом украинские названия "Черкассы" и "Чернигов".

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BRITISH MINEHUNTING SHIPS TO BOLSTER UKRAINIAN NAVY AS UK AND NORWAY LAUNCH MARITIME SUPPORT INITIATIVE
www.gov.uk