Шольц обсудил с Зеленским партнерство в сфере безопасности

Соглашение в области безопасности между Германией и Украиной может быть заключено в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ в Берлине.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили возможное соглашение о партнерстве в области безопасности между Германией и Украиной. Об этом Шольц заявил в среду, 24 января, в Берлине, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Роберт Фицо.

По словам Шольца, в настоящее время идет "интенсивная подготовка" к заключению такого соглашения, что может произойти уже в ближайшее время. Глава германского кабинета не уточнил, о какой конкретной дате или сроках может идти речь. Но есть "ощущение, что переговоры близки к заключительной фазе", сказал Шольц.

Зеленский поблагодарил Шольца за увеличение помощи

В свою очередь, Владимир Зеленский рассказал в соцсети Х, что в телефонной беседе с канцлером ФРГ они "отдельно обсудили вопросы подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности". Украинский президент также поблагодарил Олафа Шольца за увеличение оборонной помощи Украине на текущий год до 8 миллиардов евро.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Соглашение, о котором идет речь, предполагает гарантии для Украины после окончания войны с Россией, уточняет Reuters. По данным агентства, в правительственных кругах в Берлине ожидают, что соглашение между Германией и Украиной будет окончательно оформлено в феврале.

Ранее, 12 января, стало известно, что Киев и Лондон подписали соглашение о гарантиях безопасности. Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной договор, предусматривающий быструю и постоянную поддержку ей в случае нового на нее нападения. Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Франция также пообещала Украине заключить соглашение о безопасности, напоминает AFP. Долгосрочные обязательства в области безопасности были обещаны Украине на июльском саммите G7 в Вильнюсе.

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