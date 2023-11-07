Станет ли новый словацкий премьер угрозой для ЕС и НАТО?

Возвращение Роберта Фицо на пост премьер-министра Словакии встревожило экспертов и политиков, опасающихся, что это может подорвать единство ЕС и НАТО. Насколько такие опасения обоснованны - у DW.

После назначения на пост премьер-министра Словакии Роберт Фицо не стал терять напрасно время на повторение националистической и популистской повестки дня, благодаря которой одержал победу на парламентских выборах, состоявшихся 30 сентября. "Вы услышите голос суверенной Словакии из словацких министерств и увидите суверенную словацкую внешнюю политику", - подчеркнул премьер.

Выполнит ли Фицо свои предвыборные обещания?

Эти заверения соответствуют его предвыборным обещаниям, которые, по оценке наблюдателей, являлись смесью радикальных и пророссийских нарративов. В этой связи звучат опасения, что возвращение Фицо к власти в Словакии спустя пять лет после ухода в отставку с поста главы правительства после убийства журналиста Яна Куциака может подорвать единство Европейского Союза и НАТО.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо на саммите ЕС, 26 октября 2023 года Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Если исходить из его риторики, то Фицо с помощью нового министра иностранных дел Юрая Бланара, который в частности ранее утверждал, что украинцы несут ответственность за вторжение советских войск в Чехословакию в 1968 году, может попытаться "пустить под откос" поддержку Украины со стороны Запада или санкции ЕС против России. Еще одно опасение связано с тем, что избрание Фицо способно дать новый импульс действиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который проводит собственную политику в отношении России без оглядки на Брюссель.

Однако имеются также и сомнения в том, что Фицо обладает достаточным влиянием, чтобы оказать существенное воздействие на развитие ситуации. Нет и уверенности, что словацкий премьер действительно исполнит свои угрозы, когда однажды окажется вдали от той части своего электората, которую так обхаживал, чтобы вернуть себе кресло главы правительства.

Беспокойство по поводу интересов НАТО в сфере безопасности

Хотя Роберт Фицо не ставит под сомнение членство Словакии в ЕС или НАТО, лидер социал-демократической партии Smer поспешил подтвердить свои предвыборные обещания на европейской арене. На следующий день после назначения на пост премьер-министра он на саммите ЕС заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula Von der Leyen), что Словакия не будет поставлять оружие Украине и не поддержит новые санкции против России, если они затронут интересы Братиславы.

Урсула фон дер Ляйен Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

Именно такие выражения, отмечают аналитики, стали основой для впечатляющего политического возрождения Фицо. Они отражают взгляды значительной части населения Словакии, которое традиционно более благосклонно - по сравнению с жителями большинства соседних стран Центральной и Восточной Европы - относится к России, констатирует Андрюс Турса, эксперт по Восточной Европе из консалтинговой компании Teneo International. Поэтому неудивительно, что выступления нового словацкого лидера вызвали тревогу в некоторых кругах, когда речь зашла об интересах безопасности НАТО.

"Поскольку словацкие солдаты размещены в Латвии (…), можем ли мы быть уверены, что им будет приказано сражаться, если Латвия подвергнется российскому вторжению? - вопрошает бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. - И может ли НАТО доверять правительству Фицо в том, что касается секретных разведданных?".

Словакия слишком мала, чтобы подорвать единство Запада?

Другая часть аналитиков указывает на то, что Словакия с ее населением всего в 5,5 млн человек, ВВП в 115 млрд евро и экономикой, сильно зависящей от партнеров по ЕС, просто слишком мала, чтобы подорвать политику Запада. Словакия - настолько маленькая страна, что изменения в ее руководстве едва ли что-то изменят на европейском уровне, заявил, по данным издания Politico, один из представителей ЕС. И уточнил: "У Словакии почти нет каких-либо рычагов влияния".

Роберт Фицо и президент Словакии Зузана Чапутова, 25 октября 2023 года Фото: Petr David Josek/AP/dpa/picture alliance

Даже если не принимать во внимание подобные анонимные заверения, есть основания ожидать, что за закрытыми дверями на встречах в Брюсселе Роберт Фицо будет придерживаться более умеренного курса, как это было и во время его предыдущих премьерств, утверждает Милан Ник, специалист по Восточной Европе и России в Германском обществе внешней политики (DGAP). По мнению аналитиков, радикальная риторика Фицо рассчитана на словацкую аудиторию, а не на зарубежных партнеров.

На самом деле у Фицо есть много причин сбавить тон в отношении Брюсселя. Он вновь стал премьером, когда Словакия находится в тяжелом финансовом положении и остро нуждается в средствах из фонда восстановления и сплочения ЕС, чтобы предложить избирателям обещанные им стабильность и процветание. "Фицо - прагматик. Он понимает, что без средств Евросоюза Словакия не будет стабильной, - полагает Григорий Месежников из Словацкого института общественных проблем.

Политическое балансирование Роберта Фицо

Поэтому, добавляет Ник, премьер хочет избежать привлечения внимания к своим выходкам на внутреннем политическом фронте, где он действительно представляет существенную опасность для верховенства закона. В случае Польши и Венгрии, напомнил Ник, из-за подобных действий их лидеров Брюсселем были заморожены предназначавшиеся этим странам средства на миллиарды евро.

Примером такого балансирования Фицо является то, что он не поддержал Орбана, выступившего против предложенного ЕС пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро. Словацкий лидер лишь заявил, что финансовая помощь Киеву зависит от гарантий того, что европейские деньги не будут разворованы и что компании из Словакии примут участие в послевоенном восстановлении Украины.

"Пока они (лидеры ряда стран-членов Евросоюза. - Ред.) говорят неправильные вещи и делают правильные, я думаю, все будет хорошо", - поделилась премьер-министр Эстонии Кайя Каллас после встречи с Фицо в кулуарах саммита ЕС. Многие также напоминают, что, несмотря на задержки и мелкие претензии, Виктор Орбан также поддержал все меры Брюсселя по поддержке Киева и все пакеты санкций в отношении России.

Пустые угрозы словацкого премьера

Судя по всему, обещание Фико, что Словакия не пошлет "больше ни одной пули" Украине, также воспринимается в основном как пустая угроза, поскольку страна и так уже отправила Киеву практически все вооружения, которые могла предоставить. Даже Россия признает, что позиция Братиславы мало что изменит. "Словакия не имела такой большой доли в поставках оружия, поэтому вряд ли это повлияет на весь процесс", - сообщил представитель Кремля после заявления Фицо на саммите ЕС.

Украинские военные в районе Авдеевки. Новый премьер-министр Словакии пообещал больше не посылать ВСУ оружия Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/picture alliance

Между тем ВПК Словакии, предприятия которого находятся в частных руках и имеют крупные заказы от западных стран, в том числе Германии, на производство и поставку оружия Украине, похоже, продолжит направлять свою продукцию через восточную границу.

Председатель словацкого парламента Петр Пеллегрини заявил, что не ожидает, что обещания Фицо повлияют на такого рода поставки, отметив важную роль, которую играет оборонная промышленность в экономике страны.

Фицо - без троллинга в духе Орбана

Примечательно, что Фицо не поддержал Венгрию, когда та выступила на саммите ЕС против нового пакета помощи Украине - это была попытка Будапешта добиться таким образом размораживания части средств, выделение которых Евросоюз приостановил за нарушение венгерскими властями принципа верховенства права. Еще одним негативным сигналом для премьера Венгрии стало то, что Фицо заверил всех в Брюсселе, что не будет копировать "троллинг" в отношении западных партнеров в духе Орбана, встречаясь с президентом России Владимиром Путиным.

Григорий Месежников Фото: Privat

В любом случае, что касается Виктора Орбана, который уже давно пытается создать внутри Евросоюза альтернативный политический блок, то даже вероятная поддержка со стороны Фицо не сможет компенсировать венгерскому политику потерю Польши. В течение последних восьми лет Варшава под руководством Ярослава Качиньского, лидера национально-консервативной партии "Право и справедливость", объединившись с Орбаном, противостояла Брюсселю по целому ряду вопросов. Но с учетом того, что после выборов в польский Сейм, состоявшихся в прошлом месяце, новое правительство, скорее всего, сформируют либеральные и проевропейские партии, венгерский премьер-министр с его евроскептическим курсом выглядит все более изолированным.

"В отличие от Орбана и Качиньского у Фицо нет видения политики как силы, способствующей переменам, - считает Григорий Месежников. - Он стремится к власти ради нее самой. Он будет сотрудничать с Орбаном, пытаясь поддержать его по некоторым вопросам, но не будет активно работать над созданием некоего антилиберального блока (внутри ЕС. - Ред.)".

Внятный сигнал из Брюсселя в адрес Фицо

При всем сказанном победа Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии - это, безусловно, поражение для ЕС и НАТО, убеждены многие эксперты. Она имеет символическую ценность для Путина, который будет наслаждаться, указывая на дальнейшие разногласия (в ЕС и НАТО. - Ред.), но также потенциально может "осложнить принятие решений на уровне Евросоюза по вопросам, требующим консенсуса", предупреждает эксперт Андрюс Турса.

Григорий Месежников из Словацкого института общественных проблем настаивает на том, что западные партнеры Словакии должны проявить твердость, чтобы удержать Фицо "в узде". "Я не думаю, что Фицо существенно смягчит свои позиции. Он видит частичный успех Орбана, бросившего вызов Западу, и возможно думает, что сможет повторить этот трюк, - размышляет аналитик. - Но если Брюссель и Берлин быстро дадут премьеру понять, что не будут терпеть его выходки, то его эксцессы могут быть ограничены".

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