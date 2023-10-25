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Роберт Фицо назначен премьер-министром Словакии

Жан Рофе
26 октября 2023 г.

Лидер партии "Направление - социальная демократия" Роберт Фицо возглавил правительство Словакии в четвертый раз. Он выступает за прекращение поставок оружия Украине.

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Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Роберт Фицо после церемонии назначения в президентском дворце в Братиславе
Зузана Чапутова и Роберт Фицо после церемонии назначения в президентском дворце в БратиславеФото: Petr David Josek/AP/dpa/picture alliance

Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство республики, его возглавил лидер победившей на парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) Роберт Фицо. Торжественную церемонию назначения кабмина, состоявшуюся в президентском дворце в Братиславе в среду, 25 октября, транслировали местные СМИ.

"Мы будем конструктивным правительством. Вы увидите суверенную внешнюю политику Словакии", - сказал Фицо в ходе церемонии.

Парламент Словакии в этот же день собрался на первое заседание после выборов. Его председателем был избран Петер Пеллегрини, лидер вошедшей в правительственную коалицию партии "Голос - социальная демократия". Помимо нее и партии Фицо, в коалицию вошла Словацкая национальная партия, выступающая с пророссийских позиций.

Фицо хочет улучшить отношения с Россией

В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо заявлял, что под его руководством Словакия "не поставит Украине ни одного патрона". В то же время он призывал к улучшению отношений с Россией. После победы на выборах Фицо отмечал, что у Словакии в настоящее время есть и "более серьезные проблемы", нежели Украина, и высказывался за мирные переговоры.

Фицо уже занимал пост премьер-министра Словакии с 2006 по 2010 годы, а также с 2012 по 2018 годы. При этом он дважды формировал правительство со Словацкой национальной партией, которая тоже выступает против дальнейшей военной помощи Украине.

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