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В Словакии договорились о создании коалиции в правительстве

Даниил Сотников
11 октября 2023 г.

Подписанное коалиционное соглашение позволяет главе победившей на выборах партии вновь стать премьер-министром страны.

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Парламентские выборы в Словакии
Парламентские выборы в СловакииФото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Лидер словацкой партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) Роберт Фицо, победивший на парламентских выборах и получивший мандат на формирование правительства, подписал соглашение с двумя другими партиями о создании правящей коалиции, сообщает агентство AP в среду, 11 октября.

В коалицию войдут партии "Курс - социальная демократия", у которой 42 места в парламенте, левая партия "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини с 27 местами и "Национальная партия" с 10 депутатами.

Парламент Словакии состоит из 150 депутатов. Коалиционное соглашение предусматривает, что партия Фицо сможет назначить премьер-министра и шесть министров, что открывает политику возможность вновь стать главой правительства, отмечает AP. "Голос" сможет выбрать спикера парламента и семь министров, а словацкая национальная партия - трех министров.

Отказ от военной помощи Украине

Три партии в соглашении обязались проводить внешнюю политику, основанную на членстве в ЕС и НАТО, а также "уважая национальные интересы Словакии", пишет AP. Фицо во время предвыборной кампании обещал, что в случае его победы Словакия перестанет оказывать Украине военную помощь и передавать оружие, но сохранит гуманитарную помощь.

Временное правительство страны еще до формирования коалиции заявило о прекращении отправки дальнейшей военной помощи Киеву. При этом Минобороны страны рассматривало возможность отправки Украине нового пакета помощи до начала работы нового парламента, однако президент Словакии Зузана Чапутова выступила против такого плана. Она объяснила это позицией победившей на выборах партии, которая еще не сформировала правительство. Представитель Чапутовой Мартин Стрижинец указал, что президент таким образом "уважает результаты демократических выборов".

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