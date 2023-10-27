Использование активов РФ: дело сдвинулось с мертвой точки

ЕС готовит предложение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, а также санкции на уровне G7 на российские алмазы. О том, как к Орбану присоединился Фицо, - в репортаже DW с саммита ЕС.

Тема законного использования российских активов, замороженных на территории ЕС, для восстановления Украины начала принимать четкие формы. После ее интенсивного обсуждения на саммите Европейского Союза в Брюсселе 27 стран ЕС попросили Европейскую комиссию и внешнеполитическую службу Евросоюза представить рабочие предложения. Об этом сообщил на заключительной пресс-конференции в пятницу, 27 октября, председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Дискуссия о замороженных активах была крайне положительной. У стран есть общее желание делать решительные шаги в сторону прогресса в этом вопросе", - добавил он. Задача-мимимум - мобилизовать хотя бы часть этих активов, чтобы получить доходы, которые могли бы обеспечить как срочную помощь Украине, так и долгосрочную для ее восстановления.

Больше подробностей раскрыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее данным, стоимость иммобилизованных активов РФ в Евросоюзе оценивается в 211 млрд евро. "Мы все согласны с тем, что Россия должна заплатить за нанесенный Украине ущерб,- сказала она. Так что следующий шаг - конкретное предложение".

Еврокомиссия сейчас работает над предложением, которое на первом этапе будет нацелено на сверхприбыли с этих активов. "Другими словами, мы представим предложение, как использовать доходы от тех активов, которые в настоящее время приносят прибыль ограниченному числу финансовых институтов в ЕС", - пояснила фон дер Ляйен. Конкретные суммы в этом случае она не назвала, но отметила, что эти сверхприбыли уже довольно значительны. Идея заключается в том, чтобы извлечь их, провести через бюджет ЕС и целиком направить в Украину на восстановление.

"Никто не может рассчитывать, что мы вернем все эти активы (России. - Ред.) после того, как снимем все санкции, не оказав помощь Украине", - заявила премьер Эстонии Кайя Каллас, с самого начала агитировавшая за использование замороженных активов РФ. Она подчеркнула, что в этом деле Евросоюзу обязательно делать ставку на нестандартные решения.

Санкции на подходе

Одновременно Евросоюз согласовывает 12-й пакет штрафных мер в отношении России. Задача новых санкций - сократить бюджетные поступления РФ от поставок алмазов Евросоюзу и его партнерам. Этот шаг будет сделан в тесном сотрудничестве со странами G7, анонсировала Урсула фон дер Ляйен.

В новый пакет должны войти санкции в отношении российского алюминия, а также дальнейшие ограничения на поставки товаров двойного назначения, сообщил корреспондентке DW высокопоставленный чиновник Евросоюза накануне саммита. Он отметил, что ЕС тесно сотрудничает с Украиной в вопросе распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах. "Невероятно, но в них находят даже чипы от холодильников", - сказал чиновник.

Помимо этого, существенной частью нового пакета штрафных мер будет механизм по предотвращению их обхода.

На саммите страны ЕС представляли и другие предложения. Так, например, президент Литвы Гитанас Науседа агитировал за введение санкций против "Росатома", разработчиков и производителей беспилотников, а также российской информационно-коммуникационной отрасли.

50 миллиардов для Украины: теперь скептиков двое

Как усилить давление на Россию санкциями и укрепить поддержку Украины, Европейский совет обсуждал два дня. 26 октября к участникам встречи подключился по видеосвязи президент Владимир Зеленский. "С самого начала было ясно, что, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке, наше внимание сосредоточено на поддержке Украины", - сказала глава Еврокомиссии. Она пообещала, что ЕС продолжит поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также оказывать финансовую помощь. Евросоюз и все его страны уже предоставили Украине помощь почти на 83 млрд евро. "Следующий шаг - создание 50-миллиардного Фонда поддержки Украины, поскольку ей необходима надежная и предсказуемая финансовая помощь", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Виктор Орбан (слева) и Роберт Фицо Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Этот шаг поддерживает подавляющее большинство стран Евросоюза. Скептически к нему относятся Венгрия и, как выяснилось позднее, Словакия. К международным журналистам словацкий премьер Роберт Фицо не вышел, но написал пост в "Фейсбуке": "Вчера вечером в Брюсселе состоялась серьезная дискуссия об изменении бюджета ЕС. Среди прочих приоритетов есть предложение, что к 2027 году 50 миллиардов (не миллионов) денег ЕС должны пойти в Украину. Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире, и мы обусловливаем ее брутальную финансовую поддержку гарантиями того, что европейские деньги (в том числе словацкие) не будут разворованы и что часть этих средств будет использована для восстановления словацкой инфраструктуры в приграничных районах и для поддержки словацких компаний в восстановлении Украины".

Остальные страны Евросоюза верят, что им удастся достичь консенсуса до следующего саммита в середине декабря. Кроме того, Брюссель до сих пор не разморозил 13 млрд евро из своих фондов, предназначенные для Будапешта в обмен на реформы. Что касается подотчетности Украины, то для этого Евросоюз разрабатывает многоуровневую систему контроля, сдержек и противовесов с привлечением всех ветвей власти и секторов украинского общества, а также независимого комитета аудиторов Еврокомиссии и контроля со стороны Европарламента.

"Заседания Европейского совета - это упражнения для коллективного ума, - пояснил Шарль Мишель. - Мы должны аргументировать, убеждать, и в конце концов всегда находим общую позицию, как, например, вчера по Ближнему Востоку". Но успеют ли 27 стран договориться за несколько недель? "Когда речь идет о приоритетах, мы умеем действовать быстро", - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

Реакция лидеров других стран ЕС на позицию Орбана и Фицо

Как рассказала Кайя Каллас, лидеры стран ЕС спрашивали Виктора Обрана и Роберта Фицо, каким те видят будущее, если Евросоюз перестанет помогать Украине. "Какая альтернатива? Россия победит, и что дальше? Почему вы считаете, что если мы отдадим Украину ей на откуп, вы будете в безопасности? Эти вопросы остались без ответа с их стороны, поэтому мы продолжим разговор", - пообещала она.

Ее люксембургский коллега Ксавье Беттель заявил, что Евросоюз не может стать "заложником этой ситуации и Орбана". "Мы найдем выход, - пообещал он. - Помогать всем, чем можно, - наш долг перед Украиной. И прежде всего об этом должны помнить те страны, которые пострадали от власти сильнейшего".

Премьер Болгарии Николай Денков отказался вдаваться в подробности этой дискуссии, но отметил, что ни Орбан, ни Фицо не отвергли возможность помощи Украине и долгосрочной помощи в том числе. "Вопрос в том, что это за помощь, как она будет использоваться и как ЕС может быть уверен в том, что эта помощь используется эффективно", - сообщил Денков.

Следующий саммит Европейского Союза состоится в Брюсселе 14-15 декабря.

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