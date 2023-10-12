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WP: США призывают ЕС использовать активы РФ для помощи Киеву

Даниил Сотников
12 октября 2023 г.

В ЕС находится большая часть из замороженных 300 млрд долларов активов РФ, но передача их Украине создаст серьезные риски.

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Капитолийский холм в Вашингтоне
Капитолийский холм в ВашингтонеФото: KEN CEDENO/REUTERS

Высокопоставленные чиновники США стали активней призывать западные правительства использовать замороженные активы Центробанка России для помощи Украине, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в четверг, 12 октября.

По оценкам Кремля, на различных банковских счетах в западных странах после вторжения РФ в Украину оказались замороженными около 300 млрд долларов. При этом западные правительства не могут просто так изъять эти деньги и передать их Украине, поскольку это обернется юридическими проблемами и создаст серьезные финансовые риски, отмечает WP

Подавляющая часть из 300 млрд хранятся на счетах в Европе, и даже самые настойчивые сторонники передачи этих денег Украине признают, что в случае такого решения на это уйдет больше года. Кроме того, руководители европейских Центробанков опасаются влияния подобного решения на их экономику, пишет WP.

Украине могут передать налоги с доходов от активов РФ

Украинские чиновники обсуждает вариант с использованием для помощи Киеву средств, полученных в виде налогов с доходов от этих активов, пишет WP. Эти поступления также можно будет использовать в качестве залога для привлечения больших сумм от частных инвесторов.

Накануне Бельгия объявила о создании фонда в 1,7 млрд евро, средства которого пойдут на помощь Украине. Финансировать ее власти Бельгии намерены за счет налогов с доходов, полученных от реинвестирования замороженных российских активов. На территории Бельгии находится европейский депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть активов российского ЦБ. При этом сами активы РФ на сотни миллиардов евро и проценты с них остаются неприкосновенными, поскольку не находятся в ведении бельгийских властей.

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