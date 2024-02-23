Как президент ФРГ встретился с украинскими танкистами

Накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом (Boris Pistorius) и послом Украины в ФРГ Алексеем Макеевым посетил на полигоне украинских солдат, которые проходят подготовку бундесвера в федеральной земле Саксония-Анхальт. Визит президента Германии 23 февраля на этот полигон стал первым с начала войны в Украине и старта программы подготовки украинских солдат силами бундесвера.

Президент ФРГ Штайнмайер беседует с украинскими солдатами, которые проходят обучение в Германии Фото: Vladimir Esipov/DW

Репортеров, приехавших на военный полигон, просят отнестись с пониманием к тому, что проверка их вещей занимает много времени. Потому что одной-единственной служебной собаке нужно обнюхать все эти камеры, штативы, микрофоны и рюкзаки с компьютерами. Никаких других проверок нет. Никто не просит пройти через рамку металлоискателя, вывернуть наизнанку карманы, включить или выключить телефон. Весь спецконтроль перед встречей с первым лицом государства состоит из одной собаки. На сумки, которые она обнюхала, вешается зеленая ленточка с надписью "пресса".

На полигоне холодно. Украинские солдаты выстроены шеренгами возле немецких танков, лица военных закрыты масками и солнечными очками, вопросы от журналистов не предусмотрены, на вопросы президента они отвечают через переводчиков. Штайнмайер, который отслужил два года в военно-воздушных силах, интересуется, чем немецкие танки отличаются от советских образцов, и чем еще Германия может помочь украинской армии. Президент ФРГ заверяет украинцев в том, что позиция Германии в отношении Украины остается неизменной.

За год бундесвер обучил около десяти тысяч украинских солдат

На импровизированной пресс-конференции на фоне танков президент ФРГ и министр обороны Германии еще раз заявляют о полной и безоговорочной солидарности с Украиной. Президент Штайнмайер говорит, в частности, что ответственность за кровопролитие в Украине "несет Россия и российское руководство". Что "Россия хочет отнять у Украины независимость, отнять свободу и что Россия нарушает фундаментальные принципы международного права".

Солдаты ВСУ на полигоне бундесвера Фото: Vladimir Esipov/DW

Министр обороны Борис Писториус называет Россию - "империалистическим агрессором". И говорит, что Германия помогает Украине в борьбе за существование. После этого министр уезжает в Берлин, у него слишком много дел. С момента назначения Писториуса на эту должность прошел примерно год, и за это время он успел стать самым популярным политиком страны.

Президент Штайнмайер остается на полигоне, чтобы посмотреть на показ военной техники - танки, боевые машины пехоты, грузовики носятся по полигону, поднимая пыль.

Герб Украины из отстрелянных гильз

Финальный аккорд - обед в солдатской столовой. Президент Штайнмайер усаживается за стол с немецкими танкистами, в меню - густой гороховый суп с сосисками. Фотографов и операторов пускают в столовую всего на несколько минут, а затем просят удалиться.

Президент Германии в солдатской столовой Фото: Vladimir Esipov/DW

У входа в углу - самодельный герб Украины, сложенный из отстрелянных гильз. В самой столовой табличка на четырех языках о строжайшем запрете приносить и употреблять спиртные напитки. Когда один из репортеров пытается сфотографировать табличку, офицер бундесвера ворчит на него вполголоса: "Ничего интересного тут нет". Но как говорят на полигоне, примерно треть украинцев, которые приезжают на подготовку в Германию, уже имеет за плечами опыт боев на фронте. А значит, и подвержена риску посттравматического стрессового расстройства.

Герб Украины из отстрелянных гильз Фото: Vladimir Esipov/DW

А еще здесь говорят, что в последнее время украинцев приезжает все меньше, чем может принять бундесвер. За последний год здесь обучили порядка десяти тысяч украинских солдат, и готовы принять столько же и в этом году, вот только из Украины приезжает все меньше танкистов.

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