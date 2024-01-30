Как Германия помогает Украине из спецфонда бундесвера

Берлин хочет оказать Украине дополнительную военную помощь на 8 млрд евро. Эта сумма станет частью общих расходов ФРГ на оборону, которые у стран НАТО должны достигать 2% от их ВВП.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на своем посту уже год. Этот политик, которому поручено модернизировать немецкие вооруженные силы (бундесвер), является на данный момент самым популярным министром в правительстве канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) - крайне непопулярном в Германии, согласно опросам общественного мнения.

Однако финансовые планы масштабной реформы бундесвера, являющиеся частью так называемого "поворотного момента" в истории немецкой внешней политики и политики в сфере безопасности, были серьезно нарушены незадолго до годовщины вступления Писториуса в должность.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (слева) среди немцев куда популярнее канцлера ФРГ Олафа Шольца Фото: MICHELE TANTUSSI/AFP

В федеральном бюджете на 2024 год коалиционное правительство, сформированное Социал-демократической партией Германии (СДПГ) (Писториус - ее представитель), партией "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП), сможет выделить на оборону 2% от ВВП страны - цель, которую взяли на себя все страны-члены НАТО, - только с помощью серьезных фокусов с цифрами.

Этот подход критикует прежде всего оппозиционная партия Христианско-демократический союз (ХДС). После начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года канцлер Шольц пообещал своим партнерам в Европе и Америке, что Берлин и впредь будет выполнять обязательство по раходам на военные нужды.

ХДС критикует подход правительства

На модернизацию бундесвера должно быть выделено дополнительно 100 млрд евро. Этот специальный фонд - средства, утвержденные бундестагом, - в первую очередь предназначен для закупки современных вооружений и военной техники. Однако из указанной суммы теперь идут средства и на оказание помощи Украине. С 2024 года Германия планирует потратить на поставки оружия Украины в общей сложности 8 млрд евро.

Родерих Кизеветтер Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress

ХДС, крупнейшая оппозиционная партия в бундестаге, резко критикует такое решение. "Вопреки тому, что было предусмотрено в Основном законе, специальный фонд используется для текущих операций и поддержки, а не для модернизации бундесвера", - заявил в интервью DW эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам обороны, отставной полковник Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) .

Помощь Украине: "Цифры приукрашены"

Кизеветтер также подверг критике расчеты немецкого правительства, касающиеся помощи Украине. "Цифры приукрашены, - говорит Кизеветтер. - На самом деле мы должны посмотреть, что в совокупности было поставлено?". За последние два года, по его данным, общая сумма помощи помощи Киеву оценивается в 4-5 млрд евро. "На этот год было анонсировано предоставление еще 8 млрд, но они не выделены. И было бы очень честно и полезно, если бы федеральное правительство обнародовало, что доставлено (Киеву. - Ред.), а не то, о чем было объявлено", - считает отставной полковник.

Март 2022 года: украинцы на вокзале в Берлине. Германия учитывает финансовую поддержку беженцев в своих показателях помощи Украине Фото: Jens Krick/Flashpic/dpa/picture alliance

Между тем Германия сообщила, что ее вклад в рамках международной помощи Украине, например по линии ЕС, превысил 17 млрд евро. Однако в эту сумму также входит социальная поддержка более миллиона украинских беженцев, находящихся в ФРГ, указывает депутат от ХДС Кизеветтер.

Правительство ФРГ ссылается на Институт мировой экономики в Киле (IfW), который несколько раз в год публикует информацию о международной помощи Киеву в своем так называемом "Трекере поддержки Украины". Эти данные представляют собой длинные ряды таблиц, в которых, например, стоимость поставленной Украине продукции военного назначения, такой как танки Leopard из запасов бундесвера, оценивается в бухгалтерских терминах.

Франция недовольна немецким "Трекером поддержки Украины"

Однако французские власти раскритиковали немецкие расчеты, согласно которым Париж за последние два года выделил Украине менее одного миллиарда евро помощи. Согласно им, Франция оказалась бы на 13-м месте среди стран, поддерживающих Украину. А на первом месте был бы ЕС, за которым следуют США, Германия и Великобритания. "Я не согласен с этим рейтингом, составленным экспертами из Киля", - заявил недавно министр обороны Франции Себастьен Лекорню в эфире национальной радиостанции "Франс Интер".

Франция, ядерная держава, традиционно держит в секрете данные о своей оборонной промышленности. Однако в среде тех, кто в Берлине занимается вопросами безопасности, поговаривают, что правительство в Париже даже искало диалога с исследователями из IfW и при этом подвергало сомнению их расчеты. В Киле не стали комментировать эту информацию в ответ на запрос DW.

74 новые гаубицы CAESAR из Франции

Критика Парижем Берлина в связи с поддержкой Украины понятна. "Франция гордится тем, что все, что ею обещано, на самом деле выполняется, и все, что поставлено, работает", - подчеркнул французский министр обороны в интервью "Франс Интер" вскоре после возвращения из Киева.

Там стало известно, что Украина не может задействовать ни один из танков Leopard 2, поставленных Германией, поскольку они нуждаются в техническом обслуживании. Лекорню, в свою очередь, объявил, что в этом году Париж произведет и поставит Киеву еще 78 артиллерийских орудий CAESAR.

Поставленные Украине немецкие танки Leopard 2 нуждаются в техобслуживании Фото: Peter Schneider/KEYSTONE/picture alliance

Родерих Кизеветтер из ХДС считает, что правительство канцлера Шольца и министр обороны Писториус вдобавок к сказанному несут ответственность за производство 155-миллиметровых снарядов для украинской артиллерии. "Оборонная промышленность, например, говорит, что в этом году она могла бы произвести 400 тысяч артиллерийских снарядов, - рассказал DW депутат. - Но в том, что касается тендеров, контрактов, договорного права, нет никакой дебюрократизации, так что это не воплощается в жизнь".

Бухгалтерские трюки использовались Берлином и раньше

Специалисты в сфере безопаности, такие как бывший сотрудник Минобороны ФРГ Нико Ланге (Nico Lange), критикуют Германию за то, что она выдает промышленным предприятиям слишком мало закупочных гарантий. Кроме того, по его словам, за два года после объявляения Шольцем "поворотного момента" и создания спецфонда не была реформирована бюрократия в сфере закупок для бундесвера.

Нико Ланге Фото: DW

"Темпы просто недостаточны, и можно было бы сказать: "Сейчас наступил поворотный момент, у нас больше денег, у нас есть специальный фонд, и теперь мы делаем все по-другому", - подчеркнул Ланге, ныне эксперт Мюнхенской конференции по безопасности.

Прежде всего, совершенно очевидно, что ничего не изменилось в расчетах, касающихся того, достигнет ли Германия показателя военных расходов в размере 2% от ВВП, согласованного в рамках НАТО. Предыдущие правительства ФРГ также были очень изобретательны в этом отношении, констатировал в интервью DW Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) из Германского общества внешней политики (DGAP).

В своем недавнем аналитическом исследовании Мёллинг указал, что при наихудшем сценарии у НАТО есть всего пять лет, чтобы вооружиться таким образом, чтобы отпугнуть Россию от нападения на территорию альянса, особенно в страны Балтии. Тот факт, что немецкое правительство теперь включает помощь Украине в свои военные расходы для достижения показателя в 2% от ВВП, "также может быть легитимным", считает Мёллинг. Украинская армия, по его выражению, также косвенно защищает НАТО от нападающей стороны - России.

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