Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Среди прочего Киев получил от ФРГ систему ПВО Skynex с боеприпасами, ракеты для системы ПВО Iris-T SLM, радары TRML-4D, БМП Marder с боеприпасами и бронемашины разминирования Wisent.

Германия поставила Украине новую систему противовоздушной обороны, боеприпасы и другое военное оборудование для защиты от российской агрессии. Обновленный список поставок опубликован на сайте федерального правительства в четверг, 4 января. Согласно обзору, Украина получила среди прочего систему ПВО Skynex с боеприпасами, новые ракеты для системы ПВО Iris-T SLM и два радара воздушного наблюдения TRML-4D.

Кроме того, были поставлены еще десять боевых машин пехоты Marder с боеприпасами и запасными частями, две бронемашины разминирования Wisent и еще один мостоукладчик Biber с запасными частями. В новый пакет военной помощи вошли также артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, радары наземного наблюдения, грузовики, микроавтобусы, внедорожники, а также комплекты обмундирования для ведения оборонительных действий в зимний период.

"Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений - из запасов бундесвера и за счет промышленных поставок, которые финансируются из средств программы вооружений правительства Германии", - говорится в сообщении на сайте. В 2022 году эти средства составили 2 млрд евро, в 2023 - около 5,4 млрд евро "плюс ассигнования на обязательства в размере около 10,5 миллиарда евро на последующие годы". Они должны быть использованы в первую очередь для военной поддержки Украины, уточняют власти ФРГ.

Киев поблагодарил Германию за помощь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в соцсети X правительство ФРГ и лично канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) за новый пакет военной помощи. Она "своевременна и направлена на наши приоритеты, особенно на противовоздушную оборону", - написал Зеленский. "Передовая система Skynex и дополнительные ракеты Iris-T SLM укрепят нашу противовоздушную оборону и спасут много жизней", - добавил он.

Skynex представляет собой зенитную самоходную установку ближнего действия. Как и ЗСУ Gepard, поставленные ранее Украине Германией, система может сбивать 35-миллиметровыми боеприпасами ударные беспилотники и крылатые ракеты.

Массированное нападение на Украину в канун новогодних праздников

После Рождества, в канун Нового года и после него Россия совершила одну из крупнейших с начала войны волн атак на Киев, Харьков и другие украинские города с применением всех видов ракет и ударных дронов. Погибло более 40 человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, начиная с 29 декабря российские войска выпустили по Украине почти 300 ракет и более 200 беспилотников.

Командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев в ходе посещения воинских подразделений 3 января предупредил об острой нехватке боеприпасов для защиты Украины от российских ракетных обстрелов. В настоящий момент боеприпасов для украинских мобильных систем ПВО "достаточно, чтобы выдержать следующие тяжелые атаки", заявил он, однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе Украине "естественно нужна помощь западных стран для пополнения запасов ракет". Речь идет "прежде всего о большем количестве боеприпасов".

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