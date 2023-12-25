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Киев объявил о создании артиллерийской коалиции в январе

Анатолий Арни
25 декабря 2023 г.

Новая международная коалиция, которая поддержит Украину в сфере артиллерии, начнет работу в начале 2024 года.

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Украинские военные используют французскую САУ Caesar для стрельбы по воздушной цели
Украинские военные используют французскую САУ CaesarФото: IMAGO/Cover-Images

В январе 2024 года в Париже приступит к работе "Коалиция артиллерии по усилению украинской армии", в задачи которой будут входить поставки Киеву артиллерийских систем у стран-союзников. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны Украины в воскресенье, 24 декабря, по итогам встречи замминистра обороны страны Ивана Гаврилюка с делегацией Сената Франции.

Отмечается, что ВСУ заинтересованы в дальнейшей закупке у Франции самоходных артиллерийских установок Caesar. Париж поставляет их Киеву с осени 2022 года, поддерживая Украину после началаполномасштабного вторжения РФ в страну. По словам Гаврилюка, французские гаубицы в бою продемонстрировали высокую эффективность и точность.

В 2024 году планируется провести испытания САУ Caesar с применением искусственного интеллекта, указал Гаврилюк. Применение ИИ позволит увеличить успешность поражения целей на 30 процентов и сократить использование боеприпасов, отметил замминистра обороны.

Исландия также примет участие в коалициях по поддержке Украины

В тот же день глава МИД Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил, что Рейкьявик присоединится к ранее сформированным коалициям по поддержке Киева в сфере информационных технологий, а также по разминированию освобожденных территорий Украины.

Кроме того, Исландия поддержит НАТО в вопросе закупки медикаментов для Украины на сумму 340 тысяч евро, указал Бенедиктссон.

Танковая, самолетная и морская коалиции

Среди других известных международных коалиций по поддержке Украины - "коалиция истребителей", она была сформирована в мае 2023 года для закупки и поставок Киеву самолетов F-16, о которых в прошлом настойчиво просила Украина.

22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что страна готовит первые 18 истребителей F-16 для отправки ВСУ. По его словам, остаются нерешенными некоторые вопросы: "Кроме разрешения на экспорт, перед поставкой должен быть выполнен ряд других критериев, в частности требования к персоналу и инфраструктуре".

Ранее в декабре Великобритания сообщила о начале работы так называемой "Коалиции по морскому потенциалу", которая поможет Украине усилить возможности действовать на море. В рамках работы коалиции значатся поставки Киеву кораблей, транспортных средств и оборудования для укрепления безопасности в Черном море и восстановления экспорта через украинские порты после выхода России из "зерновой сделки".

Германия, в свою очередь, оказывает помощь Киеву в "танковой коалиции" - в ее задачи входит поставка ВСУ западных танков и их ремонт. Среди прочего, ФРГ пытается договориться о поставках танков для собственных запасов с отказывающими в военной помощи Украине странами, одной из которых явялется Швейцария.

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