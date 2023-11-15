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Штайнмайер: Германия не забудет об Украине

Евгений Жуков
15 ноября 2023 г.

По мнению президента ФРГ, Украина "не получает того внимания, в котором так остро нуждается". Расчет Путина в том, чтобы мир забыл об Украине, однако Германия "не будет оказывать ему такую услугу", уверен Штайнмайер.

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На конференции немецко-украинского муниципального партнерства в Лейпциге
На конференции немецко-украинского муниципального партнерства в Лейпциге Фото: Nicky Hellfritzsch/ Engagement Global

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) предостерег от того, чтобы тема войны в Украине ушла из центра внимания общественности. "Украина тем более нуждается в нашей поддержке сейчас, когда война идет и на Ближнем Востоке, а война в Украине больше не получает того внимания, в котором она так остро нуждается", - заявил он в среду, 15 ноября, в Лейпциге на конференции немецко-украинского муниципального партнерства.

По словам главы германского государства, расчет Владимира Путина состоит в том, чтобы мир забыл об Украине, однако Германия "не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу". "Мы не привыкнем к незаконной и бесчеловечной агрессивной войне России", - заявил Штайнмайер.

Важна поддержка не только на правительственном, но и на коммунальном уровне

Он подчеркнул, что в этой войне нет различий между мегаполисами, городами и селами, она затрагивает каждого жителя Украины и поэтому важно, чтобы поддержка оказывалась не только на уровне правительств, но и на коммунальном уровне. "Нет более долгосрочной, более устойчивой поддержки, чем эти связи между людьми в наших странах", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер.

В своем выступлении по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский указал, что российский режим угрожает не только Украине, но и соседствующим с ней странам. По его словам, города Германии и Украины объединяет европейское отношение к людям. То, что они поддерживают хорошие связи, по мнению Зеленского, защищает человеческие жизни: "Очень важно, чтобы мы использовали не только те инструменты, которые имеются у государства".

Градоначальники городов-побратимов Лейпцига и Киева - Буркхард Юнг и Виталий Кличко
Градоначальники городов-побратимов Лейпцига и Киева - Буркхард Юнг и Виталий КличкоФото: Nicky Hellfritzsche/Engagement Global

Лейпциг, где проходит конференция, уже 62 года является побратимом Киева, мэр которого Виталий Кличко также был гостем конференции. Выступая на мероприятии, он назвал поддержку Германии жизненно важной для Украины. "Вместе мы намного сильнее", - подчеркнул Кличко, добавив, что Украина борется за демократические ценности и свое демократическое будущее.

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