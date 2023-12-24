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Глава Минобороны признан самым популярным политиком Германии

Павел Мыльников
24 декабря 2023 г.

Представители правящей в Германии коалиции теряют популярность, привлекательность оппозиционных политиков растет, следует из опроса Insa.

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Министр обороны Германии Борис Писториус
Борис ПисториусФото: Political Moments/IMAGO

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) стал самым популярным политическим деятелем в стране, следует из опроса социологического института Insa. Результаты исследования еженедельник Bild am Sonntag приводит в воскресенье, 24 декабря.

Почти половина респондентов (42 процента) хотели бы видеть больше влияния 63-летнего представителя Социал-демократической партии в политической жизни ФРГ в 2024 году. Еще 38 процентов придерживаются противоположной точки зрения. Предшественница Писториуса на посту главы Минобороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в прошлом году получила одобрение лишь 16 процентов опрошенных.

Вторую строчку в нынешнем году занял лидер 2022-го, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер (Markus Söder). Тройку наиболее популярных политиков Германии замкнул председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz), улучшив свои позиции на 5 пунктов по сравнению с 2022-м.

Канцлер уступил в популярности правым популистам из АдГ

В то же время популярность многих членов правящей коалиции за год пошатнулась. Так, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) потеряли по 5 позиций, а глава МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) - по 7 мест в рейтинге.

Сильнее всего упала популярность канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Глава правительства уступил по этому показателю сопредседателю правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel), заняв лишь 12-ю строчку рейтинга. Годом ранее Шольц замыкал тройку лидеров.

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