Сколько тратят немецкие политики на визажистов

Сколько немецкие политики тратят на визажистов и стилистов? Этот вопрос настойчиво и последовательно вот уже не в первый раз задают немецкие депутаты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) немецкому правительству в рамках обычной процедуры запросов. Это важный инструмент, который дает возможность депутатам выполнять свою контрольную функцию.

Так сколько же? Выделим сразу топ-3 самых "затратных" министерств по части внешнего вида политиков. Этот "рейтинг" уже второй год подряд возглавляет глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Тройка лидеров по тратам на внешность

Согласно актуальной информации, опубликованной в начале ноября, министр иностранных дел Германии с января по октябрь 2023 года потратила на визаж почти 99 тысяч евро (98 770). За весь 2022 год глава МИД израсходовала 136 552 евро. Если делать прогноз, то можно предположить, что в текущем году Анналена Бербок потратит меньше, чем потратила в прошлом. На втором месте по тратам на свой внешний вид в 2023 году - пока канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz): за 10 месяцев на стилистов и визажистов ушло более 23 тысяч евро (23 013). За весь прошлый год канцлер Германии израсходовал 40 тысяч евро. На третьем месте - министр по делам семьи, женщин, пожилых граждан и молодежи Лиза Паус (Lisa Paus). Ее внешней вид обошелся налогоплательщикам почти в 21 тысячу евро (20909 евро 60 центов).

Анналена Бербок в поезде из Вашингтона в Нью-Йорк, 15 сентября 2023 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Итак, тройка лидеров по состоянию на ноябрь 2023 года определена. Но есть ли объяснение тому, почему красота министра иностранных дел обходится немецкой казне в наиболее высокую сумму? Дело в том, что главу МИД ФРГ в ее поездках за рубежом сопровождает личный визажист. У других министерств такой статьи расходов нет. Из-за ненормированного графика работы министра и визажисту приходится иногда работать на выходных и в разное время суток.

Депутаты из фракции АдГ в одном из своих запросов попросили пояснить, в какие именно поездки визажисты сопровождали немецких политиков. В развернутом ответе немецкого правительства еще в сентябре 2023 года такая информация была предоставлена. Из таблицы, которая заняла не менее 10 страниц, например, видно, что визажист сопровождал Анналену Бербок во время всех поездок в Украину.

Помимо топ-3 немецких политиков, инвестирующих в свою внешность наибольшие суммы, хочется отметить отдельно министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck). Ведь именно он стал причиной этой уже довольно длительной "переписки" фракции АдГ и немецкого правительства. А началось все с запроса немецкого депутата Штефана Бранднера (Stephan Brandner) из фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ). Его интерес возник после того, как появилось объявление о том, что министерство экономики и защиты климата ищет фотографа для съемки. Тогда на "маленький запрос" относительно того, зачем министерству фотограф, правительство ответило подробным документом на 28 страницах.

С тех пор увлекательная "переписка" продолжается с разной степенью интенсивности. Иногда ответы на запросы относительно трат членов правительства умещаются на трех страницах, иногда не влезают и на 30!

Бундестаг, 9 ноября 2023 года. Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек и канцлер Олаф Шольц Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Кто сэкономил на визажисте?

Так вот. Немецкий министр экономики в этом году решил сэкономить на своей внешности. Пока в статье расходов на визажистов и парикмахеров в его ведомстве - скромные 550 евро. В прошлом году Роберт Хабек потратил 11 500 евро.

Совсем другую тенденцию мы наблюдаем в министерстве финансов, которое возглавляет Кристиан Линднер (Christian Lindner): здесь расходы на визажистов и парикмахеров как раз выросли - почти в три раза! Правда, в абсолютном выражении они далеки от трат главы МИД. 1833 евро потратило министерство финансов на внешний вид своих сотрудников.

Еще одно важное дополнение. В прошлом году в лидеры вышел Олаф Шольц, потому что к расходам на стилистов были прибавлены и траты на фотографов, в результате чего речь шла о почти полумиллионе евро. В этом году немецкое правительство на один из запросов фракции АдГ в своем ответе заявило, что отдельной информации относительно фото предоставлено быть не может, так как расходы на фотографов невозможно привязать к какой-то отдельной персоне немецкого правительства. Фотографы приходят на общие мероприятия и освещают общественно важные события, на которых могут присутствовать министры из разных министерств.

1000 и 1 вопрос: сколько тратит экс-канцлер на внешность

Надо отметить, что эта "переписка" фракции АдГ с немецким правительством приобретает уже весьма комичный характер. "Какие расходы несет казна на услуги массажистов и физиотерапевтов?" - такой вопрос был задан в последнем запросе. Естественно, никаких деталей от немецкого правительства не последовало. Эти данные содержат личную информацию о здоровье депутатов. Кроме того, одна из привилегий немецких чиновников - отдельная финансовая помощь (Beihilfe). Они сами оплачивают медицинскую страховку, но частично, а иногда и все расходы по медицинскому обслуживанию им возмещают.

Приведем, пожалуй, еще один вопрос из "тысячу и одного запроса". Итак: сколько средств из казны уходит на услуги визажистов и парикмахеров, которыми пользуются бывшие канцлеры Германии? Хотя в ответе (29 416, 99 евро за период с 1 января 2023 года) фамилии не называются, понятно, что речь идет об Ангеле Меркель (Angela Merkel) и, возможно, о Герхарде Шредере (Gerhard Schröder). Возможно - потому что экс-канцлер Шредер в 2023 году проиграл суд и лишился госпривилегий. Суд решил, что у экс-канцлеров ФРГ нет права на автоматические бонусы. Правда, речь шла о "порядке пользования имуществом", то есть - о пожизненном офисе.

Пользуется ли Герхард Шредер услугами "ассистентки по макияжу и прическам"? Или эти траты приходятся только на экс-канцлера Ангелу Меркель? Вероятно, с таким вопросом депутаты АдГ обратятся к немецкому правительству в следующий раз.

Не пора бы уже поинтересоваться и тем, сколько рабочего времени (а значит - и средств из казны) уходит на обработку их запросов?