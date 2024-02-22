Бундестаг потребовал TAURUS для Украины. Или все же нет?

Депутаты проголосовали против резолюции оппозиции ФРГ с требованием поставить ракеты TAURUS Украине, но одобрили резолюцию коалиции о расширении помощи. Но там эти ракеты не упомянуты. И что теперь?

Так поставит Германия Украине крылатые ракеты TAURUS или нет? Вопрос не был окончательно снят и в четверг, 22 февраля, когда в бундестаге прошли дебаты в преддверии второй годовщины масштабного нападения России на Украину. На повестку дня депутаты вынесли сразу две резолюции с призывом к правительству ФРГ увеличить помощь Украине.

В одной из них, которую представил оппозиционный блок ХДС/ХСС, требование однозначно включало поставки ракет TAURUS, а сам проект резолюции назывался "О настоящей смене эпох во внешней политике и политике безопасности ФРГ". "Украина все еще не получает в полном объеме необходимые боеприпасы и другую военную помощь, чтобы эффективно отразить российскую военную агрессию", - заявил, комментируя этот документ, глава фракции ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Два проекта резолюции - в чем отличия?

Вначале на голосование был поставлен проект резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, и большинством голосов бундестаг отклонил его. Объясняя, почему социал-демократы выступают против, один из депутатов СДПГ Йорг Нюрнбергер (Jörg Nürnberger), заявил, что оппозиция своим предложением, по его мнению, ставит интересы партии и внутриполитической борьбы выше интересов страны: "Это чисто партийная критика, на ваш выпад мы ответим отказом. Сначала страна, потом партия, и только потом личные интересы", - заключил Нюрнбергер.

Голосование по проекту резолюции коалиционных партий в бундестаге. Фото: Lisi Niesner/REUTERS

"Зеленые", аргументируя свой отказ, обвинили консерваторов в нечестности и, по их мнению, несправедливой критике действий правительства, включенную в проект резолюции. "Хотя и для меня самой изменения происходят подчас слишком медленно, но то, как вы изображаете ситуацию, будто ничего не делается, это хамство", - заявила с трибуны бундестага Сара Нанни (Sara Nanni) из партии "Союз-90"/"зеленые".

Открыто из депутатов правящей коалиции только председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), представительница партии либералов (СвДП), проголосовала за проект резолюции оппозиции. Она добавила, что сделала это именно потому, что в данном документе содержится прямое требование к правительству ФРГ поставить Киеву крылатые ракеты TAURUS.

Если нет слова TAURUS, или Угадай слово из шести букв

Но позже в тот же день бундестаг принял другую резолюцию - ту, которую параллельно разработали депутаты трех партий, входящих в коалиционное правительство ФРГ. В нем говорится о необходимости расширить экспорт вооружений в Украину, в том числе "дополнительных необходимых систем дальнобойного оружия и боеприпасов". В этом же документе говорится о том, что этот шаг поможет "обеспечить целенаправленные атаки на стратегически важные цели, расположенные далеко в тылу российского агрессора", но само слово TAURUS в нем не фигурирует. У немецких военных экспертов нет предположений, что еще может скрываться за этим определением, кроме, собственно, ракет TAURUS. Вокруг этого слова из шести букв, отсутствующего в проекте резолюции, и развернулась полемика.

Пришедший на дебаты в бундестаг министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) открыто признал, что "не знает", подразумевает ли документ поставки именно крылатых ракет. Писториус лишь перенаправил вопрос к авторам резолюции. И минимум трижды выступавшим с трибуны депутатам от правящих партий был задан один и тот же вопрос - о том, как они понимают текст своей же резолюции: включает ли он требование поставить крылатые ракеты TAURUS или нет? "Необязательно", - ответила Габриэла Хайнрих (Gabriela Heinrich) от партии социал-демократов, мол, текст можно по-разному интерпретировать, но "факт очевиден: мы не стали проводить красные линии в этом месте", добавила она.

Попытки депутатов объяснить отсутствие ракет в резолюции

"Я за поставку, но решать должен федеральный совет по безопасности (правительства ФРГ - Ред.)", - ответила депутат от "зеленых" Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger). За поставку ракет выступил и коллега Бруггер по партии Робин Вагенер (Robin Wagener). Депутатов оппозиционных партий он упрекнул в "несерьезной" концентрации на "одной системе вооружений", тогда как резолюция коалиционных партий, по его мнению, требует в принципе значительного расширения помощи Украине. "Мы задаем стратегическое направление для правительства", - добавил Робин Вагенер.

Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) дал понять, что канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему отвергает идею о передаче именно крылатых ракет.

"Я хотел бы узнать у канцлера, почему мы не поставляем TAURUS?"

Кульминацией полемики 22 февраля стал выпад зампредседателя фракции ХДС в бундестаге Йохана Вадефуля (Johann Wadephul) против канцлера, которого он обвинил в том, что тот слишком редко появляется на публике и не объясняет своих решений. "Что еще должно произойти, чтобы канцлер лично пришел на дебаты? Я бы хотел узнать у него, в чем же причина, почему мы не поставляем TAURUS? Не было дано никакого рационального объяснения. Если было так важно вычеркнуть TAURUS из резолюции, значит, правительству важно их не поставлять. Но общество имеет право знать, почему этого не происходит. Этого ответа мы ждем от канцлера", - заявил в своей речи Вадефуль. Не все ошибки прошлого могут быть исправлены, самокритично признал он, косвенно отвечая тем самым на прозвучавшие в бундестаге упреки в адрес блока ХДС/ХСС за решения, принятые в годы правления Ангелы Меркель (Angela Merkel), "но в исторической ситуации надо сделать правильный ход".

"Помочь Украине в борьбе за существование": Штрак-Циммерман высказалась за поставки TAURUS Фото: Sean Gallup/Getty Images

В итоге, отклонив резолюцию оппозиции со словом TAURUS, 382 депутата проголосовали за резолюцию с требованием расширить помощь, но без упоминания этих ракет. 284 депутата были против - так проголосовали прежде всего депутаты Левой партии, отколовшегося от нее "Союза Сары Вагенкнехт" и партии "Альтернатива для Германии", представители которых в ходе дебатов требовали прежде всего больших дипломатических усилий и мирных переговоров с Москвой. Никто из них не уточнил, как именно они представляют себе мирные инициативы в сегодняшней ситуации.

Окажет ли достаточное давление на правительство ФРГ требование депутатов о расширении помощи Украине, включая "системы дальнобойного оружия", которые обеспечат "целенаправленные атаки на стратегически важные цели, расположенные далеко в тылу"? После дебатов в бундестаге создалось ощущение, что и сами депутаты этого не знают.

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