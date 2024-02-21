Шольц по-прежнему выступает против поставки TAURUS Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) "всецело" поддерживает предложение правящей коалиции о поставках Украине систем вооружения большей дальности, но по-прежнему отвергает идею о передаче именно крылатых ракет TAURUS. Об этом в среду, 21 февраля, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Накануне фракции, входящие в правящую в ФРГ коалицию, представили проект резолюции бундестага, в котором призвали расширить экспорт вооружений в Украину, в том числе "дополнительных необходимых систем дальнобойного оружия и боеприпасов". Это поможет "обеспечить целенаправленные атаки на стратегически важные цели, расположенные далеко в тылу российского агрессора", говорится в документе коалиционных фракций парламента, однако ракеты TAURUS в тексте прямо не упоминаются. Не упомянул их и Хебештрайт, комментируя позицию Шольца, отмечает агентство Reuters. Мнение канцлера по этому вопросу не изменилась, сказал Хебештрайт.

Как утверждает Reuters, в правящей коалиции распространено недовольство, особенно в рядах партии "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за отказа канцлера дать согласие на поставку ракет TAURUS.

В предложении ХДС/ХСС о помощи Киеву речь идет о TAURUS

Накануне в оппозиционном партийном блоке ХДС/ХСС заявили, что намерены вынести на обсуждение в бундестаг собственное предложение о расширении военной помощи Украине, в котором, в отличие от предложения правящей коалиции прямо звучит призыв к поставке Киеву крылатых ракет TAURUS.

Председатель комитета по обороне германского бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann, СвДП) также заявила, что будет голосовать за поставку этих ракет. Обсуждение данного вопроса в бундестаге запланировано на четверг, 22 февраля.

Ракеты TAURUS способны поражать цели на расстоянии до 500 километров. Ракеты примерно такого типа, но дальностью около 250 километров, Украина уже получает от Великобритании и Франции.

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