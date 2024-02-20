В предложении ХДС/ХСС о помощи Киеву речь идет о TAURUS

В ФРГ оппозиционные депутаты и входящие в правящую коалицию выступают с собственными предложениями о помощи Украине. В одном из них четко говорится о крылатых ракетах TAURUS, которых добивается Киев, а во втором - нет.

Оппозиционный партийный блок ХДС/ХСС намерен вынести на обсуждение в бундестаг собственное предложение о расширении военной помощи Украине, в котором, в отличие от предложения, внесенного фракциями правящей коалиции, прямо звучит призыв к поставке Киеву крылатых ракет TAURUS. Как заявил во вторник, 20 февраля, управляющий делами парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай (Thorsten Frei), это предложение будет обсуждаться в четверг, 22 февраля.

Эксперт комитета бундестага по внешней политике от ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) призвал правящую коалицию сделать четкое заявление о поставках Украине крылатых ракет TAURUS.

Торстен Фрай обвинил председателей комитета по обороне и комитета по Европе Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann, СвДП) и Антона Хофрайтера (Anton Hofreiter, "зеленые") в том, что они постоянно призывают к поставкам Украине крылатых ракет, но затем отступаются от своих слов. Между тем Штрак-Циммерман заявила газете Bild, что будет голосовать за эту инициативу и "продолжает призывать всех работать над поставкой TAURUS".

В предложении от фракции коалиции название TAURUS не звучит

В адресованном правительству Германии предложении о помощи Киеву, с которым выступили фракции, входящие в правящую в ФРГ коалицию, содержится призыв расширить экспорт вооружений в Украину, в том числе "дополнительных необходимых систем дальнобойного оружия и боеприпасов", однако ракеты TAURUS в тексте не упоминаются, передает агентство Reuters. По данным агентства, в ходе согласования документа входящие в коалицию "зеленые" и СвДП добивались, чтобы в нем звучало название ракет TAURUS, однако СДПГ отклонила это требование. Торстен Фрай отметил, что предложения правящей коалиции и оппозиционного ХДС/ХСС во многих пунктах совпадают.

Ракеты TAURUS способны поражать цели в радиусе 500 километров. Ракеты примерно такого типа, но дальностью полета около 250 километров, Украина уже получает от Великобритании и Франции. Считается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отказывается поставлять TAURUS, так как Украина способна нанести ими удары по российской территории.

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