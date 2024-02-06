Шольц призвал увеличить поддержку Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в понедельник, 5 февраля, вновь призвал не уменьшать военную поддержку Украины. "Я решительно выступаю за то, чтобы США и все государства - члены ЕС внесли настолько большой вклад, чтобы не оправдался расчет президент РФ на то, что этот вопрос уладится сам собой", - подчеркнул Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем в Берлине.

По словам канцлера ФРГ, Владимир Путин надеется, что в какой-то момент западные союзники перестанут поддерживать Киев. "И это послание, которое должно быть четко направлено ему как из США, так и из Европы: этот расчет не сработает. Мы будем поддерживать Украину", - заявил Олаф Шольц.

В свою очередь, Габриэль Атталь указал, что Франция намерена расширить программу поддержки Украины. Он отметил, что речь идет не только о финансовой помощи, но и о вооружениях. В то же время Атталь подчеркнул, что качество поставляемого вооружения также имеет значение, поскольку оно должно "соответствовать самым высоким стандартам, необходимым для того, чтобы украинцы могли защитить себя". Премьер-министр напомнил, что Франция поставила Украине крылатые ракеты SCALP. Однако Шольц до сих пор отказывается передавать Киеву более мощные немецкие ракеты TAURUS.

ФРГ уже предоставила Украине военную помощь на 6 млрд евро

В Европе Германия лидирует по объемам помощи, оказанной Украине с момента начала полномасштабного российского вторжения. С 24 февраля 2022 года Берлин предоставил Киеву военную помощь уже примерно на 6 млрд евро. Среди прочего Германия поставила Украине танки Leopard, установки ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ним.

Кроме того, правительство Германии собирается удвоить объем военной помощи Украине в 2024 году. Благодаря этому ФРГ увеличит расходы на оборону до 2,1 процента своего ВВП и удовлетворит таким образом требование НАТО.

В то же время в Германии не утихают споры вокруг возможности предоставления Украине дальнобойных ракет TAURUS. Это одни из самых современных высокоточных ракет бундесвера с дальностью действия 500 километров. Считается, что они являются предельно эффективным средством для разрушения бункеров и мостов. Многие немецкие политики выступают за поставки ракет Киеву, однако Олаф Шольц не соглашается на это, как считается, в том числе из-за того, что TAURUS способны достигать целей, расположенных в глубине российской территории.

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