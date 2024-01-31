Шольц призвал поставить помощь Киеву на более широкую основу

Шольц заявил в бундестаге о необходимости более широкой помощи Украине со стороны ряда стран ЕС. С аналогичным призывом он выступил вместе с премьерами Дании, Эстонии, Нидерландов и Чехии в Financial Times.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно высказался в поддержку дальнейшей помощи Украине. При этом необходимо поставить данный вопрос на более широкое основание в Европе, заявил он в среду, 31 января, в ходе генеральных дебатов в бундестаге в рамках обсуждения бюджета на текущий год. По его словам, было бы ошибкой считать, что Германия может справиться с поддержкой Украины самостоятельно в случае отказа Соединенных Штатов от дальнейшей помощи Киеву.

"Путин надеется на смену курса Белого дома"

Шольц также указал, что важно убедить США в необходимости продолжения помощи Украине, обороняющейся от российского вторжения. По его словам, президент РФ Владимир Путин надеется на поражение президента США Джо Байдена на предстоящих выборах и смену курса Белого дома. При этом Байден до сих пор не может получить поддержку Конгресса в вопросе о дальнейшей помощи Украине. Если это не удастся, "Германия будет крупнейшим донором оружия для Украины во всем мире", добавил он.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу", - подчеркнул глава немецкого правительства. Границы в Европе больше никогда не должны изменяться с применением силы, и Германия продолжит вносить свой вклад, чтобы не допустить этого, пообещал он. В этом выражается "наша приверженность миру и безопасности в Европе", пояснил Шольц. "Мы хотим, чтобы в этом принимали активное участие больше стран, в том числе посредством поставок оружия", - указал он. По словам канцлера, он сознательно не называет страны ЕC, которые недостаточно помогают Киеву, надеясь на изменение их позиции.

Совместное обращение Шольца и премьеров Дании, Эстонии, Нидерландов и Чехии

Между тем, Олаф Шольц и главы правительств Дании, Эстонии, Нидерландов и Чехии опубликовали совместное обращение о необходимости долгосрочной поддержки Украины в британской газете Financial Times . По их словам, неиссякаемый боевой дух Украины является источником вдохновения для всех, кто ценит свободу и справедливость, но у Киева назрели существенные проблемы, связанные с недостатком боеприпасов. ЕС в марте 2023 года пообещал предоставить Украине в течение года 1 млн артиллерийских снарядов, но эта цель не достигнута, а поставки оружия и боеприпасов Украине важны как никогда, заявили главы правительств пяти стран ЕС.

Они призвали не отказываться от обещаний, а активизировать усилиядля их выполнения. "Мы призываем друзей и партнеров Украины вновь подтвердить приверженность устойчивой и долгосрочной военной поддержке Украины в рамках общей европейской ответственности", - заявили Олаф Шольц, Метте Фредериксен, Кая Каллас, Марк Рютте и Петр Фиала. Необходимо действовать прямо сейчас, от этого зависит будущее Европы, добавили они.

Внеочередной саммит ЕС по проблеме помощи Украине

По инициативе Шольца дальнейшая поддержка Украины станет темой внеочередного саммита ЕС в Брюсселе 1 февраля. В ходе встречи лидеры Европейского Союза намерены согласовать внесение изменений в многолетний бюджет ЕС, в том числе и финансовую помощь Украине.

Вопрос выделения макрофинансовой помощи Киеву объемом 50 миллиардов евро в 2024-2027 годах был вынесен на саммит ЕС, прошедший 14-15 декабря 2023 года, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение средств для Украины.

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